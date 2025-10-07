Die Milliarden-Wette: Wird aus dem KI-Boom bald ein Börsen-Crash?

"Lasst uns bauen – und zwar richtig groß", sagte Sriram Krishnan, KI-Berater des Weißen Hauses. Dieser Aufruf prägt den aktuellen Tech-Boom, bei dem Rechenzentren zum Symbol des Fortschritts werden – und zum Risiko.

Amazon , Meta , Microsoft und Google investieren zusammen 320 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz. Allein Meta will bis 2028 rund 600 Milliarden US-Dollar in neue Datenzentren stecken, OpenAI und Oracle planen das Projekt "Stargate" für 500 Milliarden US-Dollar. Amazon erhöht seine Investitionen auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Doch noch ist unklar, ob sich die gewaltigen Summen je auszahlen werden.

Ein Boom auf wackligem Fundament

Laut Business Insider übertrifft das diesjährige Investitionsvolumen der Tech-Konzerne das Bruttoinlandsprodukt Finnlands. Die Wette: Wenn KI hält, was sie verspricht, entsteht die Basis für eine neue Wachstumsära. Falls nicht, drohen leere Datenhallen und ein Börsencrash.

Trotz der Risiken zeigen Anleger kaum Sorge: Der Nasdaq stieg seit Jahresbeginn um 19 Prozent, Nvidia, Google und Microsoft legten über 25 Prozent zu. Laut Renaissance Macro Research trägt die KI-Investition inzwischen stärker zum US-Wachstum bei als der Konsum.

Zweifel am Nutzen

Doch Kritiker warnen. KI-Forscher Gary Marcus hält die Annahme, dass "größer besser" sei, für falsch. Auch OpenAIs neues Modell GPT-5 zeigt, dass mehr Rechenleistung nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt. Studien des Massachusetts Institute of Technology ergaben, dass 95 Prozent der KI-Projekte bisher keine Rendite bringen.

Zudem berichten Forscher von sogenanntem "Workslop" – minderwertigen KI-Ergebnissen, die Mitarbeiter mühsam nachbessern müssen.

Hohe Kosten, ungewisse Erträge

Bain & Company schätzt, dass die Branche bis 2030 jährlich 500 Milliarden US-Dollar investieren muss, um den Rechenbedarf zu decken. Dafür müssten Unternehmen zwei Billionen US-Dollar Umsatz erzielen – weit mehr, als durch Effizienzgewinne erreichbar ist. OpenAI will seinen Umsatz zwar auf 13 Milliarden US-Dollar verdreifachen, zahlt aber gleichzeitig rund 60 Milliarden US-Dollar jährlich an Oracle für Rechenkapazität.

McKinsey warnt vor einer "Investitionsfalle": Wer zu wenig investiert, verliert den Anschluss – wer zu viel investiert, riskiert Milliardenverluste. Meta-Chef Mark Zuckerberg formulierte es offen:

"Wenn wir ein paar hundert Milliarden falsch einsetzen, ist das bedauerlich. Aber das größere Risiko ist, zurückzufallen."

Finanzierung auf Pump

Wie beim Glasfaserboom vor 25 Jahren stützt sich der KI-Ausbau auf Fremdfinanzierung. Oracle verkaufte Anleihen über 18 Milliarden US-Dollar, Meta sammelte 29 Milliarden US-Dollar bei Investoren wie PIMCO. Nvidia investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI – das Geld fließt zurück in den Kauf von Nvidias eigenen Chips.

Eine riskante Wette

Sollte KI ihr Versprechen halten, könnte sie ganze Industrien neu formen. Scheitert die Wette, droht ein Szenario wie nach der Dotcom-Blase. Bain-Experte David Crawford fasst es nüchtern zusammen: "Wir sind sehr optimistisch – aber es ist teuer."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion