Bitcoin-ETFs erleben stärkste Kapitalzuflüsse seit Trumps Wahlsieg

Die US-amerikanischen Spot- Bitcoin -ETFs haben am Montag mit Nettozuflüssen von über 1,21 Milliarden US-Dollar ihren zweitstärksten Handelstag seit ihrer Einführung erlebt – der höchste Wert seit dem massiven Kapitalzufluss unmittelbar nach Donald Trumps Wahlsieg im November 2024. Der Kryptomarkt zeigt sich damit erneut von institutionellem Optimismus getrieben, während der Bitcoin-Preis ein neues Allzeithoch bei 126.296 US-Dollar markierte.

Laut Daten von The Block führte BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) die Zuflüsse mit 970 Millionen US-Dollar klar an – ein Anteil von rund 80 Prozent an der gesamten Summe. Dahinter folgten Fidelitys FBTC mit 112,3 Millionen US-Dollar sowie Bitwises BITB mit 60,1 Millionen US-Dollar. Grayscales GBTC verzeichnete moderate 30,6 Millionen US-Dollar.

Das Handelsvolumen stieg parallel zu den Zuflüssen deutlich an. Allein IBIT war am Montag für 4,9 Milliarden US-Dollar des gesamten Bitcoin-ETF-Handelsvolumens von 6,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich.

IBIT kurz vor historischem Rekord: 100 Milliarden US-Dollar AUM

BlackRocks Bitcoin-ETF steht nur noch wenige Schritte vor einem historischen Meilenstein: 100 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Nach Angaben von Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ist IBIT damit auf dem Weg, der schnellste ETF der Geschichte zu werden, der diese Marke erreicht – nach nur 435 Tagen seit seinem Start. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, der Vanguard S&P 500 ETF (VOO), benötigte 2.011 Tage.

"IBIT ist jetzt klar der profitabelste ETF von BlackRock", erklärte Balchunas auf X. "Mit fast 100 Milliarden US-Dollar AUM generiert er schätzungsweise 244,5 Millionen US-Dollar Jahresumsatz – mehr als die Flaggschiffe wie der iShares S&P 500 oder der Russell 1000 ETF."

Aktuell hält der Fonds rund 791.628 Bitcoin, was bei einem Kurs von 124.190 US-Dollar einem Marktwert von rund 98,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

ETF-Markt schreibt Geschichte

Seit der Zulassung der Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 haben die Fonds kumulativ über 61,5 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen angezogen. Das gesamte verwaltete Vermögen liegt nun bei fast 170 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert, der die anhaltende institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte unterstreicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





