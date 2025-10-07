    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIShares Bitcoin Trust AktievorwärtsNachrichten zu IShares Bitcoin Trust

    Neuer Rekord

    Bitcoin-ETFs erleben stärkste Kapitalzuflüsse seit Trumps Wahlsieg

    Die Hohe Institutionelle Nachfrage sorgt für Rekordzuflüssen bei Bitcoin-ETFs und treibt auch den Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch über 126.000 US-Dollar.

    Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

    Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs haben am Montag mit Nettozuflüssen von über 1,21 Milliarden US-Dollar ihren zweitstärksten Handelstag seit ihrer Einführung erlebt – der höchste Wert seit dem massiven Kapitalzufluss unmittelbar nach Donald Trumps Wahlsieg im November 2024. Der Kryptomarkt zeigt sich damit erneut von institutionellem Optimismus getrieben, während der Bitcoin-Preis ein neues Allzeithoch bei 126.296 US-Dollar markierte.

    BlackRock dominiert erneut die ETF-Ströme

    Laut Daten von The Block führte BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) die Zuflüsse mit 970 Millionen US-Dollar klar an – ein Anteil von rund 80 Prozent an der gesamten Summe. Dahinter folgten Fidelitys FBTC mit 112,3 Millionen US-Dollar sowie Bitwises BITB mit 60,1 Millionen US-Dollar. Grayscales GBTC verzeichnete moderate 30,6 Millionen US-Dollar.

    Das Handelsvolumen stieg parallel zu den Zuflüssen deutlich an. Allein IBIT war am Montag für 4,9 Milliarden US-Dollar des gesamten Bitcoin-ETF-Handelsvolumens von 6,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich.

    IBIT kurz vor historischem Rekord: 100 Milliarden US-Dollar AUM

    BlackRocks Bitcoin-ETF steht nur noch wenige Schritte vor einem historischen Meilenstein: 100 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Nach Angaben von Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ist IBIT damit auf dem Weg, der schnellste ETF der Geschichte zu werden, der diese Marke erreicht – nach nur 435 Tagen seit seinem Start. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, der Vanguard S&P 500 ETF (VOO), benötigte 2.011 Tage.

    "IBIT ist jetzt klar der profitabelste ETF von BlackRock", erklärte Balchunas auf X. "Mit fast 100 Milliarden US-Dollar AUM generiert er schätzungsweise 244,5 Millionen US-Dollar Jahresumsatz – mehr als die Flaggschiffe wie der iShares S&P 500 oder der Russell 1000 ETF."

    Aktuell hält der Fonds rund 791.628 Bitcoin, was bei einem Kurs von 124.190 US-Dollar einem Marktwert von rund 98,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

     

    ETF-Markt schreibt Geschichte

    Seit der Zulassung der Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 haben die Fonds kumulativ über 61,5 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen angezogen. Das gesamte verwaltete Vermögen liegt nun bei fast 170 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert, der die anhaltende institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte unterstreicht.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

