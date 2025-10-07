Das technologische Zentrum von St George wird an der CEFET-Universität eingerichtet und umfasst eine neue Pilotanlage für nachgelagerte Studien von St George sowie Forschungsprogramme der CEFET zu nachhaltigen Innovationen im Bergbau und in der Verarbeitung.

- St George treibt nachgelagerte Studien in Partnerschaft mit CEFET voran: St George und CEFET – das Bundeszentrum für technologische Bildung von Minas Gerais, eine staatlich finanzierte öffentliche technologische Einrichtung im Bundesstaat Minas Gerais – werden beim Bau einer neuen großtechnischen Pilotanlage zusammenarbeiten, die die Grundlage für das neue technologische Zentrum von St George am CEFET-Campus in Araxá bilden wird.

- Neue Pilotanlage baut auf außergewöhnlichen historischen metallurgischen Testergebnissen auf: Eine kontinuierliche neunmonatige Pilotanlagenstudie, die am Projekt Araxá abgeschlossen wurde, bevor St George das Projekt erwarb, produzierte Seltene­Erden-Oxalat mit > 99 % Reinheit bei einer Gesamtausbeute von 86 % TREO sowie erfolgreicher Entfernung von Radionukliden (Thorium, Uran). (1)

- Staatliche Unterstützung für St George: Die bedeutende finanzielle Unterstützung durch die Regierung würdigt das Potenzial der von St George in Araxá geplanten vorgelagerten Minenentwicklung, eine Lieferkette für kritische Metalle zur Versorgung der brasilianischen Industrie und strategischer internationaler Partner aufzubauen.

- Berufung metallurgischer Experten stärkt Team für die Projektabwicklung: St George hat hochqualifizierte Experten mit branchenführenden Referenzen engagiert, um metallurgische Studien zu Seltene-Erden und Niobium aus dem Projekt Araxá voranzutreiben:

Herr Alaercio Viera, metallurgischer Berater von St George in Brasilien – zuvor Metallurgie-Manager bei Serra Verde, Brasiliens einziger produzierender Seltene­Erden-Mine, und Prozessexperte bei den zwei weltweit größten Niobium-Minen, CBMM in Araxá und CMOC in Catalão, Brasilien

Herr Gavin Beer , metallurgischer Berater von St George und verantwortliche Person für Testergebnisse

IMO (Independent Metallurgical Operations) technischer Leiter Herr Peter Adamini , der das IMO-Team führt und ebenfalls verantwortliche Person für Testergebnisse ist

- St Georges Projekt Araxá – die größte und höchstgradige karbonatit­gebundene Seltene­Erden-Ressource in Südamerika und die zweithöchste Seltene­Erden-Ressource in der westlichen Welt: JORC-konforme Mineralressourcenschätzung von 40,6 Mio. t mit 4,13 % TREO (2), mit einem großen Bohrprogramm, das derzeit läuft, um die Ressource zu erweitern und aufzuwerten.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) („St George“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer wichtigen Partnerschaftsvereinbarung mit CEFET bekannt zu geben. Ziel ist die Errichtung des technologischen Zentrums von St George, das den Bau einer neuen großtechnischen Pilotanlage umfasst, welche für nachgelagerte Studien zu den hochgradigen Seltene­Erden und Niobium aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, genutzt werden soll.

Das technologische Zentrum von St George wird auf dem Universitätscampus der CEFET in der Stadt Araxá untergebracht, unweit des Standorts des Araxá-Projekts des Unternehmens.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, kommentierte:

„Die nachgelagerte Zusammenarbeit mit CEFET, die auch die Inbetriebnahme einer neuen Pilotanlage einschließt, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie einer integrierten Mine-to-Market-Operation dar.

„Wir freuen uns über die starke staatliche Unterstützung für das technologische Zentrum von St George und sind stolz darauf, durch die Bereitstellung des Zentrums für Bildungs- und Industrieforschung auch einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten.

„Die Vereinbarung der Bundesregierung, mit St George bei der Entwicklung des technologischen Zentrums zu kooperieren, unterstreicht die wichtige Rolle des Unternehmens beim Aufbau der brasilianischen Lieferkette für kritische Metalle. Die Unterstützung für die neue Pilotanlage knüpft an die bisherigen Regierungsbeziehungen von St George an, darunter die Prozessstudien von EMBRAPII – einer führenden, von der Bundesregierung finanzierten wissenschaftlichen Einrichtung, bei der 60 % der Kosten von der Regierung getragen werden. Wir sind außerdem Teil des MagBras-Projekts – einer öffentlich-privaten Partnerschaft zur Herstellung von Seltene-Erden-Magneten in Brasilien – wobei St George der erste Seltene-Erden-Entwickler ist, der Produkt für die Durchführung von Testarbeiten an MagBras geliefert hat.

„Die frühere Pilotanlagenstudie für das Araxá-Projekt lieferte hervorragende Ergebnisse mit einem Endprodukt von Seltene-Erden mit 99 % Reinheit und einer Gesamtausbeute von 86 %, was das Potenzial bestätigte, ein Seltene-Erden-Produkt herzustellen, das für kommerzielle Anwendungen geeignet ist.

„Die neue Pilotanlage wird es uns ermöglichen, auf diesen historischen Ergebnissen aufzubauen, indem wir neue, innovative Verarbeitungslösungen unter Nutzung der Expertise von CEFET in Materialwissenschaften testen. Wir sind zuversichtlich, optimierte und nachhaltige Produktionstechnologien zu entwickeln, die nachgelagerte Abnahmebeziehungen mit strategischen Partnern in Brasilien, den USA und anderswo unterstützen werden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem erstklassigen metallurgischen Team, das wir zusammengestellt haben. Die in Australien ansässigen Gavin Beer und Peter Adamini sind international für ihre Expertise in der Metallurgie von Seltene-Erden und kritischen Metallen anerkannt, während Alaercio Viera praktische metallurgische Erfahrung in Seltene-Erden- und Niobium-Minen in Brasilien einbringt und damit unsere erhebliche hochrangige operative Erfahrung im Land ergänzt.

„Die Qualifikationen und der Werdegang des Teams sind vorbildlich, und unsere Fähigkeit, ein so hochkarätiges Team für St George zu gewinnen, spricht Bände über die Qualität unseres Araxá-Projekts.

„Die Zusammenarbeit mit CEFET zur Errichtung des technologischen Zentrums von St George ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und das Araxá-Projekt. Wir freuen uns darauf, weitere spannende Neuigkeiten zum Projekt zu berichten, während wir unser Geschäft in Brasilien weiter ausbauen.“

(1) Siehe Anhang A unten für eine technische Diskussion der bisherigen metallurgischen Ergebnisse.

(2) Siehe Tabelle 2 unten und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 „High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa“ für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 22-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Zur Veröffentlichung autorisiert durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenkontakte

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der sachkundigen Person – Metallurgie:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, die sich auf metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Peter Adamini, BSc (Mineralwissenschaften und Chemie), geprüft wurden und eine faire Darstellung dieser Informationen sind. Herr Adamini ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). Er ist Vollzeitangestellter der SGS Australia im Eigentum von Independent Metallurgical Operations Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SGS Australia Holdings Pty Ltd. Herr Adamini ist ein unabhängiger Berater, der von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer metallurgischer Daten beauftragt wurde. Herr Adamini verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und den Typ des in Betracht gezogenen Vorkommens sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Herr Adamini hat der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Inhalte in diese ASX-Mitteilung in der vorliegenden Form und im gegebenen Zusammenhang zugestimmt.

Die in dieser ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Gavin Beer, Principal Consultant bei Met Chem Consulting Pty Ltd, geprüft wurden und eine faire Darstellung dieser Informationen sind. Herr Beer ist Fellow und Chartered Professional des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). Er ist ein unabhängiger Berater, der von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer metallurgischer Daten beauftragt wurde. Herr Beer verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und den Typ des in Betracht gezogenen Vorkommens sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Herr Beer hat der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Inhalte in diese ASX-Mitteilung in der vorliegenden Form und im gegebenen Zusammenhang zugestimmt.

Mineralressourcenschätzung:

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen aus den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025: Erste hochgradige Niobium- und Seltene­Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Zusammenhang, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Explorationsergebnisse:

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die den folgenden Berichten entnommen sind und auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024: Erwerb des hochgradigen Araxá-Niobium-Projekts

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Zusammenhang, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Vorhersagen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, den Direktoren und dem Management des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen umfassen die Verwendung von Begriffen wie „kann“, „könnte“, „glaubt“, „schätzt“, „Ziel“, „erwartet“ oder „beabsichtigt“ sowie ähnliche Ausdrücke, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Mitteilung als wahrscheinlich erachtet werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger gewarnt, sich nicht auf die in der Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung Gültigkeit haben. Vorbehaltlich fortlaufender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage basiert.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt. Das Dokument enthält Hintergrundinformationen zu St George Mining Limited, die zum Datum dieser Mitteilung aktuell sind.

Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sich nicht auf sie als Grundlage für Investitionsentscheidungen verlassen, da sie weder die individuellen Anlageziele noch die finanzielle Lage oder Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten – mit oder ohne professionelle Beratung – bei der Entscheidung über eine Investition beachtet werden.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer eigenen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da eine Missachtung zu Verstößen gegen Wertpapiergesetze führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen zu verstehen.

Empfänger sollten professionelle Beratung einholen, wenn sie über eine Investition entscheiden. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken, darunter (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), deren Organmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keine Verantwortung für Verluste jeglicher Art, die dadurch entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln (einschließlich durch Fahrlässigkeit).

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die ST George Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 0,067EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.