    IBM - Aktie legt am 07.10.2025 stark zu

    Am 07.10.2025 ist die IBM Aktie, bisher, um +4,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von +4,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die IBM Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,02 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +4,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IBM +16,32 % gewonnen.

    IBM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,01 %
    1 Monat +16,98 %
    3 Monate +0,02 %
    1 Jahr +20,24 %

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,38 Mrd. wert.

    IBM gefragt - Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic


    Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag vorbörslich angetrieben. Ihr Kurs kletterte um gut fünf Prozent auf fast 305 US-Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde. Das …

    IBM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +3,62 %
    +4,01 %
    +16,98 %
    +0,02 %
    +20,24 %
    +98,51 %
    +149,13 %
    +95,58 %
    +2.423,62 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399



