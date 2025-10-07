    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie gut behauptet +2,32 % - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie bisher um +2,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie gut behauptet +2,32 % - 07.10.2025
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der führende Auftragsfertiger für Halbleiter, bekannt für fortschrittliche Technologien und hohe Produktionskapazitäten. Hauptkonkurrenten sind Samsung, Intel und GlobalFoundries. TSMC's Stärke liegt in der Entwicklung von 5nm- und 3nm-Technologien.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie notiert aktuell bei 264,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,00  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!
    Long
    286,95€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    332,17€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 12,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Taiwan Semiconductor Manufacturing investiert war, konnte einen Gewinn von +32,59 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie damit um +11,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Taiwan Semiconductor Manufacturing auf +36,32 %.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,97 %
    1 Monat +25,96 %
    3 Monate +32,59 %
    1 Jahr +58,40 %

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Bil. wert.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    +2,32 %
    +11,97 %
    +25,96 %
    +32,59 %
    +58,40 %
    +249,80 %
    +268,03 %
    +1.281,13 %
    +4.963,17 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie gut behauptet +2,32 % - 07.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie bisher um +2,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.