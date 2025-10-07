Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie gut behauptet +2,32 % - 07.10.2025

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie notiert aktuell bei 264,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,00 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TSMC ist der führende Auftragsfertiger für Halbleiter, bekannt für fortschrittliche Technologien und hohe Produktionskapazitäten. Hauptkonkurrenten sind Samsung, Intel und GlobalFoundries. TSMC's Stärke liegt in der Entwicklung von 5nm- und 3nm-Technologien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Taiwan Semiconductor Manufacturing investiert war, konnte einen Gewinn von +32,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie damit um +11,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Taiwan Semiconductor Manufacturing auf +36,32 %.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,97 % 1 Monat +25,96 % 3 Monate +32,59 % 1 Jahr +58,40 %

Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Bil. wert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.