    Dax legt leicht zu - Aurubis auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt unter 24.500 Punkten, +0,18% auf 24.422.
    • Bayer verliert 2,5%, Symrise steigt um 1,8%.
    • Aurubis erreicht Rekordhoch, +10% durch Kupfermarkt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat der Dax auch am Dienstag keine großen Sprünge gemacht. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 0,18 Prozent auf 24.422 Punkte. Er bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

    Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger im Blick. Die Experten von Index Radar erwarten jedoch keine Ansteckungseffekte auf andere Märkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,34 Prozent auf 30.982 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu.

    Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 2,5 Prozent verloren. Mercedes-Benz gerieten nach Absatzzahlen für das dritte Quartal unter Druck, dämmten ihre Abschläge zuletzt aber auf 1 Prozent ein. Stärkster im Dax waren die Papiere des Aromenherstellers Symrise mit plus 1,8 Prozent.

    Ein weiter stark erwarteter europäischer Kupfermarkt trieb im MDax die Aktien von Aurubis auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen sie rund 10 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtete, plant der Konzern die Kupferprämie für seine europäischen Kunden um 40 Prozent anzuheben.

    Die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic litten im Nebenwerteindex SDax mit minus 6 Prozent unter Gewinnmitnahmen./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 27,62 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,14 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,31 %/+26,42 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
