    Besonders beachtet!

    RENK Group - Aktie stürzt ab -4,04 % - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -4,04 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Die RENK Group Aktie ist bisher um -4,04 % auf 83,10 gefallen. Das sind -3,50  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,40 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +0,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +375,44 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,68 %
    1 Monat +29,56 %
    3 Monate +30,40 %
    1 Jahr +309,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, insbesondere um deren Kursentwicklung und Bewertung. Anleger sind unsicher, nachdem einige ihre Anteile verkauft haben und widersprüchliche Informationen über die Aktie kursieren. Das hohe KGV von 60 wird als überbewertet angesehen, was Bedenken über ein Abwärtspotenzial aufwirft. Viele warten auf eine Korrektur, um bei niedrigeren Kursen einzusteigen, während die 100€-Marke als wichtiges Ziel betrachtet wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,29 Mrd.EUR wert.

    RENK AG: Wachstum solide, Bewertung ambitioniert; VERKAUFEN.


    RENK ist Europas führender Hersteller von industriellen Antriebssystemen und dominiert mit einem Verteidigungsanteil von rund 72 % am Umsatz (FY 24) den schnell wachsenden militärischen Bereich.

    Aspermont, Palantir, Renk – KI gibt den Takt an, wo ist der nächste Run?


    Die internationalen Börsen haussieren. Der Dow Jones markierte jüngst ein neues Allzeithoch über der Marke von 47.000 Punkten - der Regierungsstillstand in den USA wurde schlichtweg von den Börsianern ignoriert. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -3,69 %
    -0,35 %
    +27,03 %
    +28,53 %
    +306,13 %
    +409,54 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Verfasst von Markt Bote
