RENK Group - Aktie stürzt ab -4,04 % - 07.10.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,40 % bestehen.

Die RENK Group Aktie ist bisher um -4,04 % auf 83,10€ gefallen. Das sind -3,50 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +0,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +375,44 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,68 % 1 Monat +29,56 % 3 Monate +30,40 % 1 Jahr +309,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die RENK Group Aktie, insbesondere um deren Kursentwicklung und Bewertung. Anleger sind unsicher, nachdem einige ihre Anteile verkauft haben und widersprüchliche Informationen über die Aktie kursieren. Das hohe KGV von 60 wird als überbewertet angesehen, was Bedenken über ein Abwärtspotenzial aufwirft. Viele warten auf eine Korrektur, um bei niedrigeren Kursen einzusteigen, während die 100€-Marke als wichtiges Ziel betrachtet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,29 Mrd.EUR wert.

RENK ist Europas führender Hersteller von industriellen Antriebssystemen und dominiert mit einem Verteidigungsanteil von rund 72 % am Umsatz (FY 24) den schnell wachsenden militärischen Bereich.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.