    Aktien New York Ausblick

    Freundliche Eröffnungstendenz erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte mit leichten Gewinnen erwartet.
    • KI-Rally zeigt Ermüdung, Gewinnmitnahmen möglich.
    • IBM und Dell profitieren von KI-Nachfrage, stark.
    Aktien New York Ausblick - Freundliche Eröffnungstendenz erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden am Dienstag mit überwiegend leichten Gewinnen erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 46.727 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 25.022 Punkten.

    Nach der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen jüngsten Rekordrally sei nun eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

    Insofern rechnen die Investmentstrategen der Citigroup damit, dass Anleger Gewinne mitnehmen. Vor allem bei den KI-getriebenen Tech-Werten an der Nasdaq, deren Bewertungen sich Extremwerten näherten, sei das Risiko von Gewinnmitnahmen besonders hoch.

    Eine Software-Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic trieb die Aktien von IBM vorbörslich um 4,2 Prozent nach oben. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

    Für die Anteilsscheine von Dell ging es vorbörslich um 5,7 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller verdoppelte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es. Zudem stellte das Unternehmen einen langfristigen Finanzrahmen vor, der für die nächsten vier Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent vorsieht, während der Gewinn je Aktie um 15 Prozent oder mehr steigen soll.

    Die Papiere von Constellation Brands verteuerten sich im vorbörslichen Handel um 4,2 Prozent, nachdem der Hersteller alkoholischer Getränke besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt hatte

    Die Titel von Amkor schnellten vorbörslich um 13 Prozent hoch. Das Hightech-Unternehmen begann in Arizona mit dem Bau eines Campus für Halbleitertests und -verpackung. Die Gesamtinvestition für das Projekt beläuft sich auf 7 Milliarden US-Dollar./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 29,41 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 14:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 237,77 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -41,23 %/+7,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
