    Effektive Zielgruppenansprache für Werbetreibende / Ad Alliance und die OBI First Media Group bringen kollaborativen Data-Clean-Room-Use-Case in den Markt

    Köln (ots) - Ad Alliance und die OBI First Media Group, die Retail Media Tochter
    von OBI, markieren eine neue Generation datengetriebener Markenkommunikation: Im
    Rahmen ihrer Kooperation legen die Partner einen der ersten vollumfänglich
    realisierten Data-Clean-Room-Use-Cases in der deutschen Medienlandschaft vor -
    und setzen damit ein marktfähiges Modell für die datengetriebene Media-Zukunft
    um. Der Case für GARDENA zeigt, wie Retailer- und Publisher-Daten
    datenschutzkonform zusammengeführt und für wirkungsvolle Zielgruppenansprache
    aktiviert werden können: skalierbar, rechtssicher und effizient.

    So funktioniert's

    Die Kooperation zwischen Ad Alliance und OBI demonstriert, wie Werbetreibende
    ihr Customer-Relationship-Management (CRM)-Potenzial heben und mit
    Publisher-Daten strategisch wirksam kombinieren.

    Mit der OBI First Media Group bietet OBI seinen Partnern bereits seit 2018
    erfolgreich Retail Media an. Die Kooperation mit der Ad Alliance ermöglicht nun
    eine präzise Zielgruppenansprache in den Kanälen Connected TV (CTV), Video und
    Display, auf Basis der hochwertigen CRM-Daten von OBI.

    Hierbei spielt der Data Clean Room von Decentriq eine zentrale Rolle. Er
    ermöglicht eine datensichere, verschlüsselte Verknüpfung von CRM- und
    Retail-Media-Daten von OBI mit den Mediadaten der Ad Alliance. Mittels einer
    Overlap-Analyse werden Überschneidungen der Partner-Datenräume identifiziert -
    ohne dass eine Seite Einblick in die Rohdaten der anderen erhält. Daraus
    entstehen neue, nutzbare Zielgruppensegmente, die direkt in die Mediaplanung
    einfließen. Dies ermöglicht sowohl präzises Targeting als auch
    datenschutzkonforme Erfolgsmessung im Kampagnenkontext - insbesondere in den
    Segmenten Connected TV, In-Stream und Display.

    Dieser Ansatz wurde konkret in einer Kampagne für den OBI Markenpartner GARDENA
    umgesetzt: Der Schwerpunkt von GARDENA lag darauf, den neuen Mähroboter SILENO
    free mit der Aktivierung "Gratis-Garage" gezielt in der Zielgruppe der
    Gartenbesitzer und Mähroboter-Interessierte zu positionieren und gleichzeitig
    einen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen. Genau diese Käufergruppe sollte
    verstärkt auf dem Big Screen angesprochen werden - speziell über Connected TV.
    Mithilfe der Overlap-Analyse wurden entsprechende Nutzercluster identifiziert,
    die für die Kampagnenaussteuerung aktiviert wurden, und zwar datenschutzkonform,
    präzise und mit klar messbarem Medieneffekt. Das Ergebnis: Die bereits stark
    verankerte Marke GARDENA erzielte trotz hoher Ausgangswerte einen Uplift bei der
    Werbeerinnerung (+8%) und bei der Kaufbereitschaft (+3%).

    Strategischer Impuls für datenbasierte Markenführung
