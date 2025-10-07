Effektive Zielgruppenansprache für Werbetreibende / Ad Alliance und die OBI First Media Group bringen kollaborativen Data-Clean-Room-Use-Case in den Markt
Köln (ots) - Ad Alliance und die OBI First Media Group, die Retail Media Tochter
von OBI, markieren eine neue Generation datengetriebener Markenkommunikation: Im
Rahmen ihrer Kooperation legen die Partner einen der ersten vollumfänglich
realisierten Data-Clean-Room-Use-Cases in der deutschen Medienlandschaft vor -
und setzen damit ein marktfähiges Modell für die datengetriebene Media-Zukunft
um. Der Case für GARDENA zeigt, wie Retailer- und Publisher-Daten
datenschutzkonform zusammengeführt und für wirkungsvolle Zielgruppenansprache
aktiviert werden können: skalierbar, rechtssicher und effizient.
So funktioniert's
Die Kooperation zwischen Ad Alliance und OBI demonstriert, wie Werbetreibende
ihr Customer-Relationship-Management (CRM)-Potenzial heben und mit
Publisher-Daten strategisch wirksam kombinieren.
Mit der OBI First Media Group bietet OBI seinen Partnern bereits seit 2018
erfolgreich Retail Media an. Die Kooperation mit der Ad Alliance ermöglicht nun
eine präzise Zielgruppenansprache in den Kanälen Connected TV (CTV), Video und
Display, auf Basis der hochwertigen CRM-Daten von OBI.
Hierbei spielt der Data Clean Room von Decentriq eine zentrale Rolle. Er
ermöglicht eine datensichere, verschlüsselte Verknüpfung von CRM- und
Retail-Media-Daten von OBI mit den Mediadaten der Ad Alliance. Mittels einer
Overlap-Analyse werden Überschneidungen der Partner-Datenräume identifiziert -
ohne dass eine Seite Einblick in die Rohdaten der anderen erhält. Daraus
entstehen neue, nutzbare Zielgruppensegmente, die direkt in die Mediaplanung
einfließen. Dies ermöglicht sowohl präzises Targeting als auch
datenschutzkonforme Erfolgsmessung im Kampagnenkontext - insbesondere in den
Segmenten Connected TV, In-Stream und Display.
Dieser Ansatz wurde konkret in einer Kampagne für den OBI Markenpartner GARDENA
umgesetzt: Der Schwerpunkt von GARDENA lag darauf, den neuen Mähroboter SILENO
free mit der Aktivierung "Gratis-Garage" gezielt in der Zielgruppe der
Gartenbesitzer und Mähroboter-Interessierte zu positionieren und gleichzeitig
einen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen. Genau diese Käufergruppe sollte
verstärkt auf dem Big Screen angesprochen werden - speziell über Connected TV.
Mithilfe der Overlap-Analyse wurden entsprechende Nutzercluster identifiziert,
die für die Kampagnenaussteuerung aktiviert wurden, und zwar datenschutzkonform,
präzise und mit klar messbarem Medieneffekt. Das Ergebnis: Die bereits stark
verankerte Marke GARDENA erzielte trotz hoher Ausgangswerte einen Uplift bei der
Werbeerinnerung (+8%) und bei der Kaufbereitschaft (+3%).
Strategischer Impuls für datenbasierte Markenführung
