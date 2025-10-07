Effektive Zielgruppenansprache für Werbetreibende / Ad Alliance und die OBI First Media Group bringen kollaborativen Data-Clean-Room-Use-Case in den Markt

Köln (ots) - Ad Alliance und die OBI First Media Group, die Retail Media Tochter

von OBI, markieren eine neue Generation datengetriebener Markenkommunikation: Im

Rahmen ihrer Kooperation legen die Partner einen der ersten vollumfänglich

realisierten Data-Clean-Room-Use-Cases in der deutschen Medienlandschaft vor -

und setzen damit ein marktfähiges Modell für die datengetriebene Media-Zukunft

um. Der Case für GARDENA zeigt, wie Retailer- und Publisher-Daten

datenschutzkonform zusammengeführt und für wirkungsvolle Zielgruppenansprache

aktiviert werden können: skalierbar, rechtssicher und effizient.



So funktioniert's





Die Kooperation zwischen Ad Alliance und OBI demonstriert, wie Werbetreibendeihr Customer-Relationship-Management (CRM)-Potenzial heben und mitPublisher-Daten strategisch wirksam kombinieren.Mit der OBI First Media Group bietet OBI seinen Partnern bereits seit 2018erfolgreich Retail Media an. Die Kooperation mit der Ad Alliance ermöglicht nuneine präzise Zielgruppenansprache in den Kanälen Connected TV (CTV), Video undDisplay, auf Basis der hochwertigen CRM-Daten von OBI.Hierbei spielt der Data Clean Room von Decentriq eine zentrale Rolle. Erermöglicht eine datensichere, verschlüsselte Verknüpfung von CRM- undRetail-Media-Daten von OBI mit den Mediadaten der Ad Alliance. Mittels einerOverlap-Analyse werden Überschneidungen der Partner-Datenräume identifiziert -ohne dass eine Seite Einblick in die Rohdaten der anderen erhält. Darausentstehen neue, nutzbare Zielgruppensegmente, die direkt in die Mediaplanungeinfließen. Dies ermöglicht sowohl präzises Targeting als auchdatenschutzkonforme Erfolgsmessung im Kampagnenkontext - insbesondere in denSegmenten Connected TV, In-Stream und Display.Dieser Ansatz wurde konkret in einer Kampagne für den OBI Markenpartner GARDENAumgesetzt: Der Schwerpunkt von GARDENA lag darauf, den neuen Mähroboter SILENOfree mit der Aktivierung "Gratis-Garage" gezielt in der Zielgruppe derGartenbesitzer und Mähroboter-Interessierte zu positionieren und gleichzeitigeinen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen. Genau diese Käufergruppe sollteverstärkt auf dem Big Screen angesprochen werden - speziell über Connected TV.Mithilfe der Overlap-Analyse wurden entsprechende Nutzercluster identifiziert,die für die Kampagnenaussteuerung aktiviert wurden, und zwar datenschutzkonform,präzise und mit klar messbarem Medieneffekt. Das Ergebnis: Die bereits starkverankerte Marke GARDENA erzielte trotz hoher Ausgangswerte einen Uplift bei derWerbeerinnerung (+8%) und bei der Kaufbereitschaft (+3%).Strategischer Impuls für datenbasierte Markenführung