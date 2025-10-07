    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 35,11EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anke Reingen
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


