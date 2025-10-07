Manifold Tech kehrt mit bahnbrechenden 3D-Lösungen zur INTERGEO zurück

FRANKFURT, Deutschland , 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. Oktober wurde die INTERGEO 2025 – die weltweit führende Messe für Geoinformation und räumliche Intelligenz – feierlich in Frankfurt eröffnet. Als anerkannter Branchenmaßstab bringt die INTERGEO jedes Jahr die neuesten Technologien und Unternehmen aus aller Welt zusammen und präsentiert die aktuellsten Fortschritte von der Vermessung bis hin zu digitalen Zwillingen.

Unter den diesjährigen Ausstellern stand Manifold Tech, ein junges Unternehmen aus Hongkong und Shenzhen, erneut im Rampenlicht. Das Unternehmen hat bereits mehrfach an der INTERGEO teilgenommen und die globale Bühne stets genutzt, um kontinuierliche Fortschritte zu demonstrieren. In diesem Jahr stellte es zwei Weltneuheiten vor – den MindPalace Torch1 und den MindPalace Xplore1 – und sorgte damit für lebhafte Diskussionen und großes Interesse bei Fachleuten und potenziellen Partnern.

Der Torch1, bezeichnet als „Pionier der 3D-Popularisierung", gleicht einer Fackel, die den Weg in die Zukunft weist. Ausgestattet mit zentimetergenauer RTK-Positionierung, einer 48-Megapixel-Hochleistungskamera und einem Global-Shutter-Bildgebungssystem liefert er farbechte Punktwolken und Panoramabilder. Bereits mit ein bis zwei Geräten lassen sich hochpräzise dynamische Modelle erstellen – und damit 3D-Daten aus dem professionellen Bereich in den Alltag überführen. Ob Film, Gaming, Metaverse oder KI-gestützte Kreativität – Torch1 eröffnet völlig neue Möglichkeiten.

Der Xplore1 wird als „Vermessungslabor in der Hand" positioniert. Mit zwei 50-Megapixel-1-Zoll-Hauptkameras, einer zusätzlichen 48-Megapixel-Detailkamera sowie Global-Shutter-Technologie setzt er neue Maßstäbe bei der Fusion von Punktwolken und Bilddaten. Damit entsteht eine besonders effiziente Lösung für Vermessung, Industrieanwendungen und Infrastrukturprojekte.

Mit jedem Auftritt auf der INTERGEO zeigt Manifold Tech eindrucksvoll seinen wachsenden Anspruch und seine Stärke im globalen Bereich der räumlichen Intelligenz. Für viele Besucher war dies weit mehr als eine Produktpräsentation – es fühlte sich an wie ein historischer Moment auf dem Weg zur Popularisierung von Spatial Intelligence.

