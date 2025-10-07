Russischer Oppositioneller aus Hausarrest entlassen

PSKOW (dpa-AFX) - Der russische Oppositionspolitiker Lew Schlosberg ist nach mehreren Monaten aus dem Hausarrest entlassen worden. Das teilte seine Regionalgruppe der Oppositionspartei Jabloko im nordwestrussischen Pskow unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung mit. Schlosberg stammt als stellvertretender Parteivorsitzender aus der Region.

Der Hausarrest sei umgewandelt worden in ein "Verbot bestimmter Handlungen", schrieb seine Partei bei Telegram. "Lew Schlosberg wurde vier Monate lang die Möglichkeit entzogen, sich mit Leuten zu unterhalten, Internet und Mobilfunkverbindung zu benutzen und Briefe zu verschicken oder zu bekommen."