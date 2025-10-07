    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    AKTIEN IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell ziehen an - erhöht Prognosen wegen starker KI-Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Fantasie treibt Dell-Aktien um 6% nach oben.
    • Umsatz- und Gewinnprognosen für Dell verdoppelt.
    • Wettbewerber HP und Super Micro steigen um 3%.
    AKTIEN IM FOKUS - Dell ziehen an - erhöht Prognosen wegen starker KI-Nachfrage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Dell angetrieben. Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen zogen um gut sechs Prozent auf fast 155 US-Dollar an. Der Gesamtmarkt wird moderat im Plus erwartet.

    Dell verdoppelte seine Wachstumsprognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Das Unternehmen verwies auf die Nachfrage nach Produkten im Bereich der KI.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hewlett Packard Enterprise Company!
    Long
    23,73€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,75€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 10,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Kielwasser der erhöhten Dell-Prognose stiegen die ebenfalls im Bereich der Rechenzentrumstechnik tätigen Wettbewerber HP Enterprise und Super Micro Computer vorbörslich um jeweils drei Prozent./la/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 21,97 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +10,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 43,46 Mrd..

    Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hewlett Packard Enterprise - A140KD - US42824C1099

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hewlett Packard Enterprise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Dell ziehen an - erhöht Prognosen wegen starker KI-Nachfrage Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Dell angetrieben. Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen zogen um gut sechs Prozent auf fast 155 US-Dollar an. Der …