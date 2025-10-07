AKTIEN IM FOKUS
Dell ziehen an - erhöht Prognosen wegen starker KI-Nachfrage
- KI-Fantasie treibt Dell-Aktien um 6% nach oben.
- Umsatz- und Gewinnprognosen für Dell verdoppelt.
- Wettbewerber HP und Super Micro steigen um 3%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Dell angetrieben. Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen zogen um gut sechs Prozent auf fast 155 US-Dollar an. Der Gesamtmarkt wird moderat im Plus erwartet.
Dell verdoppelte seine Wachstumsprognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Das Unternehmen verwies auf die Nachfrage nach Produkten im Bereich der KI.
Im Kielwasser der erhöhten Dell-Prognose stiegen die ebenfalls im Bereich der Rechenzentrumstechnik tätigen Wettbewerber HP Enterprise und Super Micro Computer vorbörslich um jeweils drei Prozent./la/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 21,97 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +10,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 43,46 Mrd..
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.
