Dell ziehen an - erhöht Prognosen wegen starker KI-Nachfrage

Die Investmentbank stufte das Technologie-Dienstleistungsunternehmen am Donnerstag von Equal Weight auf Overweight hoch und erhöhte das Kursziel um 6 US-Dollar auf 28 US-Dollar, was einem möglichen Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht.

Die Aktien sind in den vergangenen drei Monaten bereits um rund 20 Prozent gestiegen, unterstützt durch die Übernahme von Juniper Networks Anfang Juli.





Unsere These ist einfach: Mit dem Abschluss von Juniper Networks sehen wir ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für den Konsens-Gewinn je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026. Das EPS dürfte im Geschäftsjahr 2027 auf 2,70–3,00 US-Dollar steigen."





ie Aktien könnten nach den Quartalsergebnissen für das dritte Quartal am 3. September Auftrieb erfahren, so der Analyst. Er erwartet ein verlangsamtes Wachstum bei den Hardware-Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte und bevorzugt daher Unternehmen wie Hewlett Packard, die im Bereich Networking und Künstliche Intelligenz aktiv sind.





"Die Aktie bleibt die günstigste im Vergleich zu den Wettbewerbern, die KI-Erwartungen sind niedrig, und das Management dürfte die Ergebnisse für das Oktober-Quartal deutlich über dem Konsens ausweisen, der die Juniper-Übernahme noch nicht berücksichtigt", schreibt er.









