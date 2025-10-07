Suvoda erweitert den Zugang zu Patientenreisen im Rahmen klinischer Studien in der gesamten EU durch eine Partnerschaft mit Bolt Business

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (vor kurzem mit Greenphire fusioniert), ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf Softwarelösungen spezialisiert hat, um die Komplexität von Studien in missionsentscheidenden, zeitkritischen Momenten zu bewältigen, gab heute eine Partnerschaft mit Bolt Business, einem europäischen Mobilitätsunternehmen, bekannt, um kostengünstige und zugängliche Transportmöglichkeiten für Teilnehmer an klinischen Studien in der gesamten EU zu erweitern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Reisespezialisten von Suvoda, Bolt-Fahrten für Patienten aus der EU zu buchen, ohne dass den Patienten Kosten entstehen. Dadurch werden die logistischen und finanziellen Belastungen für die Teilnehmer und Standorte reduziert. Websites und Sponsoren können von dieser Partnerschaft profitieren, indem sie sich für Greenphire Travel entscheiden, ein Produkt, das auf der Suvoda-Plattform bereitgestellt wird.

„Patienten in klinischen Studien durchlaufen schon ohne die zusätzliche Belastung durch unzuverlässige Transportmöglichkeiten komplexe Gesundheitsprozesse. Unsere Partnerschaft mit Bolt Business reduziert die Hürden für Patienten bei der Anreise, was ihnen hilft, an ihrer Studie teilzunehmen, und sorgt für die kontinuierliche Patientenbindung, die Standorte und Sponsoren für erfolgreiche Studien benötigen", sagte Will Wing, Produktdirektor für Reisen bei Suvoda.

Durch die Bereitstellung einer kostengünstigen, zuverlässigen Alternative zu herkömmlichen Fahrdiensten bei gleichbleibend hohen Standards in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit wird diese Partnerschaft den Zugang für Patienten aus verschiedenen Studienpopulationen verbessern.

„Diese Partnerschaft basiert auf dem gemeinsamen Engagement von Suvoda und Bolt Business, Hindernisse für Teilnehmer an klinischen Studien zu beseitigen. Sie bietet Patienten flexible Transportmöglichkeiten in allen EU-Märkten und verschafft Suvoda gleichzeitig die erforderliche Kostenkontrolle und Unterstützung bei der Account-Verwaltung. Mit den Mobilitätsoptionen von Bolt unterstützen wir Patienten dabei, sich auf ihre Gesundheitsreise zu konzentrieren", erklärte Liam James, Account-Manager bei Bolt Business.