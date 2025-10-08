Diese Tiermedizin-Aktie bleibt ein Top-Pick trotz 70 Prozent Kursplus

Nun sieht JPMorgan weiteres Aufwärtspotenzial für den Titel. Analyst Chris Schott stufte die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 18 auf 24 US-Dollar – was ein Plus von über 16 Prozent bedeuten würde.

Die Aktie von Elanco Animal Health zählt zu den großen Überraschungen des Börsenjahres 2025. Mit einem Kursplus von rund 70 Prozent seit Jahresbeginn hat der US-amerikanische Tierarzneimittelhersteller nicht nur den S&P 500, der bislang etwa 14 Prozent zulegen konnte, deutlich übertroffen, sondern auch viele der vielbeachteten Technologiewerte hinter sich gelassen.

"Wir heben unsere Bewertung für Elanco auf Overweight an, da sich das Unternehmen in einer attraktiven Innovationsphase befindet", schrieb Schott in seiner Analyse. "Der Marktstart von Credelio Quattro verläuft deutlich besser als erwartet, während das Produkt zunehmend Marktanteile gewinnt und spürbar zu den Umsätzen beiträgt."

Credelio Quattro, eine Kautablette für Hunde, bietet umfassenden Schutz vor Parasiten und entwickelt sich zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber im Haustiersegment. Parallel dazu erzielt das Produkt Experior – ein Futtermittelzusatz für Rinder, der die Ammoniakemissionen reduziert – solide Fortschritte im Bereich der Nutztierhaltung.

"Experior und das breitere Portfolio im Bereich der landwirtschaftlichen Tiergesundheit werden an der Wall Street oft übersehen", so Schott weiter. "Wir sehen hier jedoch erhebliches Potenzial."

Neben diesen beiden erfolgreichen Produkten verweist der JPMorgan-Analyst auf mehrere bevorstehende Markteinführungen – darunter Zenrelia (außerhalb der USA), Bovaer und IL-31. Diese Pipeline dürfte laut Schott in den kommenden Jahren zu beschleunigtem Umsatzwachstum führen, was sich positiv auf Margen und Gewinn je Aktie (EPS) auswirken sollte.

Starker Jahresverlauf

Trotz der massiven Kursgewinne sieht JPMorgan den jüngsten Anstieg nicht als Grund für Zurückhaltung. "Auch nach der beeindruckenden Performance in diesem Jahr bleibt das Setup günstig, da das Management weiterhin solide liefert und die Gewinnschätzungen voraussichtlich weiter steigen werden", betonte Schott.

Die Anlegerstimmung gegenüber Elanco hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert, nachdem das Unternehmen erfolgreich mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht und operative Effizienzmaßnahmen umgesetzt hatte. Marktbeobachter loben zudem die verstärkte Fokussierung auf margenstärkere Segmente im Haustiergeschäft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





