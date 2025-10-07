Future Fuels: Entdeckt historische Geodaten für Wachstum
Future Fuels Inc. nutzt historische MEGATEM-Daten und modernste KI, um im Hornby Basin neue Explorationsmöglichkeiten zu erschließen.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Future Fuels Inc. hat hochauflösende geophysikalische Daten für das Projekt Hornby Basin im Territorium Nunavut erworben.
- Die historischen Daten stammen von einer MEGATEM-Vermessung, die vor zwei Jahrzehnten durchgeführt, aber nie der Nunavut-Geoscience-Datenbank vorgelegt wurde.
- CEO Rob Leckie betont die Bedeutung der Digitalisierung und KI-Integration für die Identifizierung neuer Bohrziele im Projekt.
- Die MEGATEM-Untersuchung identifizierte mehrere bedeutende geophysikalische Leiter und zeigte starke magnetische Körper im Untersuchungsgebiet.
- Die neu verarbeiteten Daten werden in die KI-Plattform DORA von Vrify integriert, um wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Exploration zu generieren.
- Future Fuels besitzt das gesamte Hornby-Becken mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen und ein weiteres Konzessionsgebiet in Quebec.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,42 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,5700EUR das entspricht einem Plus von +0,44 % seit der Veröffentlichung.
+2,80 %
+11,61 %
+73,61 %
+39,66 %
-14,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte