"Krypto gehört in jedes Portfolio" - Investmentpunk Gerald Hörhan über die neue Ära der digitalen Vermögensstrategie (FOTO)

Wien (ots) - Die Debatte um Bitcoins & Co. spaltet nach wie vor das Lager derSparer und Anleger: Während die Kurse der bekanntesten KryptowährungenRekordwerte erreichen, bleiben viele unsicher - zu volatil, zu undurchsichtig,zu neu. Dennoch setzen immer mehr Banken, Staaten und Großanleger auf digitaleAssets als festen Portfoliobestandteil. Worauf kommt es beim Einstieg wirklichan und wie lassen sich Risiken intelligent abfedern?Das digitale Zeitalter verändert den Vermögensaufbau grundlegend, traditionelleAnlagemodelle stehen angesichts geopolitischer Unsicherheiten und hoherInflation zunehmend auf dem Prüfstand. Mittendrin: Krypto-Investments, derenImage noch immer zwischen Hype, Skepsis und Zukunftsvision schwankt. Währendsich klassische Anleger auf Aktien, Immobilien oder Gold fokussieren, wächstparallel die Gruppe der Krypto-Enthusiasten, die in Bitcoin, Ethereum & Co.einen legitimen, modernen Schutz gegen Inflation und Währungsmanipulation sehen.Doch trotz erster Erfolge und wachsendem Interesse ist die Unsicherheitunübersehbar, insbesondere bei Einsteigern, die Angst vor starkenKursschwankungen und unseriösen Anbietern haben. "Wer sich nicht mit digitalenAssets auseinandersetzt, verpasst möglicherweise die entscheidende Anlageklasseder kommenden Jahre und setzt sich unnötigen Risiken klassischer Märkte aus",erklärt Investmentpunk Gerald Hörhan."Krypto-Investments gehören heutzutage in jedes diversifizierte Portfolio -vorausgesetzt, man macht es richtig und informiert sich gründlich", fügt erhinzu. "Die digitale Vermögensstrategie bietet enorme Chancen, birgt aber wiejede Geldanlage spezifische Risiken, die man kennen muss." In der mittlerweilefast zwanzigjährigen Karriere im Investmentbereich hat Gerald Hörhan beobachtet,wie sich innovative Technologien von Randerscheinungen zu etabliertenMarktgrößen entwickeln. Besonders deutlich zeigt sich dabei: Es sind nicht dieKryptowährungen selbst, sondern mangelndes Know-how und unüberlegteInvestitionsentscheidungen, die Privatanleger am häufigsten zu Fall bringen.Gerald Hörhan hat sich daher mit der Investmentpunk Academy daraufspezialisiert, Menschen mit praxisnahem Expertenwissen auszustatten, um denEinstieg in digitale Assets zu erleichtern und typische Fehler zu vermeiden.Worauf es dabei ankommt, verrät der Investmentpunk hier.Krypto-Assets: Vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil institutionellerPortfolios"Wir beobachten derzeit, dass Banken, Staaten und börsennotierte Konzerne nichtmehr an der Seitenlinie stehen, sondern zunehmend aktiv investieren", berichtetGerald Hörhan. Kryptowährungen sind demnach aus dem Schatten der Start-up-Szene