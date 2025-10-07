RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Seine Schlussfolgerung: Jet2 und IAG erschienen weiterhin unterbewertet. Mit Blick auf IAG schrieb er, dass die Fluggesellschaft hinsichtlich der Margen und Renditen eher mit dem engsten europäischen Branchenkollegen Ryanair verglichen werden sollte als mit alteingesessenen Konzernen wie Lufthansa und Air France-KLM./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 4,493EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
