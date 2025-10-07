Gea-Chef Klebert bleibt zwei Jahre länger - Großer Vorstandsumbau

Klebert ist seit dem Frühjahr 2019 Vorstandschef bei Gea. Unter ihm glückte jüngst der Aufstieg in die erste Börsenliga. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn knapp ein Drittel zugelegt. Seit Kleberts Amtsantritt hat sich der Börsenwert in etwa verdreifacht und lag zuletzt bei etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Der auf die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie spezialisierte Anlagenbauer hat mehr als 18.000 Beschäftigte und machte im vergangenen Jahr rund 5,4 Milliarden Euro Umsatz./men/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,55 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,33 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -13,32 %/-0,71 % bedeutet.