    Gea-Chef Klebert bleibt zwei Jahre länger - Großer Vorstandsumbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Vertrag von Klebert bis 2028 verlängert.
    • Unternehmensführung wird deutlich umstrukturiert.
    • Vorstand von drei auf sechs Mandate erweitert.
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef Stefan Klebert um zwei Jahre verlängert und baut die Unternehmensführung deutlich um. Klebert soll nun bis Ende 2028 an Bord bleiben, wie das kürzlich in den Dax aufgestiegene Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Finanzressort übernimmt künftig Alexander Kocherscheidt, der den Ende dieses Monats vorzeitig "in bestem Einvernehmen" ausscheidenden Bernd Brinker ersetzt.

    Zudem wird mit dem Jahresbeginn 2026 der Vorstand von drei auf sechs Mandate verdoppelt. Drei neu zugeschnittene Divisionen sind künftig mit einem eigenen Vorstandsposten in dem Führungsgremium vertreten. Dafür werden bestimmte Leitungsgremien unterhalb des Vorstands aufgelöst. Aufsichtsratschef Dieter Kempf wird außerdem zur Wiederwahl bis zum Ende der Hauptversammlung 2027 vorgeschlagen.

    Klebert ist seit dem Frühjahr 2019 Vorstandschef bei Gea. Unter ihm glückte jüngst der Aufstieg in die erste Börsenliga. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn knapp ein Drittel zugelegt. Seit Kleberts Amtsantritt hat sich der Börsenwert in etwa verdreifacht und lag zuletzt bei etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Der auf die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie spezialisierte Anlagenbauer hat mehr als 18.000 Beschäftigte und machte im vergangenen Jahr rund 5,4 Milliarden Euro Umsatz./men/zb

    GEA Group

    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,55 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,33 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -13,32 %/-0,71 % bedeutet.




