Börsenstart USA - 07.10. - US Tech 100 stark +0,25 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.705,41 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: IBM +2,79 %, Boeing +2,21 %, NVIDIA +2,00 %, Travelers Companies +1,41 %, Visa (A) +1,17 %
Flop-Werte: Walmart -1,10 %, Nike (B) -0,75 %, Johnson & Johnson -0,67 %, Salesforce -0,58 %, Merck & Co -0,53 %
Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:00) bei 25.043,02 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +12,83 %, PayPal +5,68 %, Advanced Micro Devices +4,14 %, The Trade Desk Registered (A) +3,85 %, Palantir +3,60 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,24 %, Booking Holdings -2,00 %, O'Reilly Automotive -1,98 %, Autodesk -1,48 %, Zscaler -1,47 %
Der S&P 500 steht bei 6.745,00 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +12,83 %, PayPal +5,68 %, Super Micro Computer +4,38 %, Advanced Micro Devices +4,14 %, Dell Technologies Registered (C) +3,86 %
Flop-Werte: Ford Motor -5,36 %, Williams-Sonoma -3,26 %, D.R. Horton -3,16 %, Dow -3,00 %, PulteGroup -2,85 %
