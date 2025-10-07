Ford Motor - Aktie gerät unter Druck -5,36 % - 07.10.2025

Die Ford Motor Aktie notiert aktuell bei 10,279€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,582 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Ford Motor Company ist ein führender Automobilhersteller, der Fahrzeuge und Mobilitätslösungen weltweit anbietet. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit konkurriert Ford mit Unternehmen wie GM, Toyota und Tesla. Besondere Stärken liegen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und autonomen Technologien.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Ford Motor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,78 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ford Motor Aktie damit um +4,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,59 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Ford Motor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,12 % 1 Monat +7,24 % 3 Monate +7,78 % 1 Jahr +11,71 %

Informationen zur Ford Motor Aktie

Es gibt 4 Mrd. Ford Motor Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,45 Mrd.EUR wert.

Ford Motor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ford Motor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ford Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.