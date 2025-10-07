Zur Expo Real Neues Bauen - 80 Sekunden fordert Wohnungsbau-Dreiklang aus Neubau, Bestand und Dachausbau (FOTO) Während über eine Million Wohnungen in Deutschland leerstehen, wächst die Wohnungsnot in den Ballungsräumen weiter. Zur Expo Real bezieht die Initiative Neues Bauen - 80 Sekunden klar Stellung: Der Schlüssel liegt nicht in einer einseitigen …



