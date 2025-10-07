    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMitsubishi Denki AktievorwärtsNachrichten zu Mitsubishi Denki

    Neues Bauen - 80 Sekunden fordert Wohnungsbau-Dreiklang aus Neubau, Bestand und Dachausbau (FOTO)

    München/Berlin (ots) - Während über eine Million Wohnungen in Deutschland
    leerstehen, wächst die Wohnungsnot in den Ballungsräumen weiter. Zur Expo Real
    bezieht die Initiative Neues Bauen - 80 Sekunden klar Stellung: Der Schlüssel
    liegt nicht in einer einseitigen Fixierung auf den Neubau, sondern in einem
    strategischen Dreiklang aus Neubau, Bauen im Bestand und intelligenter
    Nachverdichtung über den Dächern .

    1. Neubau als Konjunkturimpuls

    Die von Neues Bauen - 80 Sekunden initiierte und von Prof. Bert Rürup geleitete
    Taskforce Wachstumsinitiative Wohnungsbau hat errechnet, dass allein der Bau von
    50.000 zusätzlichen Wohnungen einen binnenwirtschaftlichen Konjunkturimpuls von
    0,5 Prozent auslösen würde. Das entspräche zusätzlichen Steuereinnahmen von 5,5
    Milliarden Euro bei einem Bauvolumen von 12,8 Milliarden Euro . "Diese Zahlen
    zeigen, dass gezielte Förderung kein Zuschussgeschäft ist, sondern Wachstums-
    und Beschäftigungspolitik", so Rürup. Zinsvergünstigte Darlehen könnten
    kurzfristig Nachfrage aktivieren, Kapazitäten sichern und eine Rezession in der
    Bauwirtschaft abwenden

    2. Bauen im Bestand beschleunigen

    Gleichzeitig betont die Initiative, dass es nicht ausreicht, den Fokus
    ausschließlich auf den Neubau zu legen, wie ihn die Bundesbauministerin zuletzt
    hervorgehoben hat. Der Neubau bleibt zwar ein wesentlicher Bestandteil der
    Lösung - doch die Potenziale im Gebäudebestand sind unmittelbar wirksam und
    bislang unterschätzt. "Die größten Hebel liegen im Bestand: Sanierung, Umbau und
    Umnutzung", sagt Robert Kroth, Geschäftsführer von Neues Bauen - 80 Sekunden .

    Anders als bei langwierigen Neubauprojekten lassen sich Maßnahmen im Bestand
    vergleichsweise schnell umsetzen und können so kurzfristig zur Entlastung
    beitragen. Zudem erfüllen sie eine doppelte Aufgabe: Sie schaffen dringend
    benötigten Wohnraum und leisten gleichzeitig einen zentralen Beitrag zur
    Erreichung der Klimaziele . Gerade mit Blick auf die stockende Neubautätigkeit
    und die begrenzten Flächenreserven in den Städten ist es entscheidend, den
    Bestand stärker in den Mittelpunkt der wohnungspolitischen Strategie zu rücken.

    3. Mehr Wohnraum im Dach: 272.000 Einheiten sofort nutzbar

    Ein besonders großes Potenzial liegt ungenutzt über unseren Köpfen: Die von
    Leaftech im Auftrag der Taskforce Mehr Wohnraum im Dach durchgeführte
    Potenzialanalyse hat über 20 Millionen Gebäude digital ausgewertet und zeigt,
    dass allein durch Dachausbauten und Aufstockungen 272.000 neue Wohneinheiten
    entstehen könnten.

    Das entspricht einem kompletten Jahres-Neubau 2024 - allerdings ohne
    zusätzlichen Flächenverbrauch. Die Taskforce, initiiert von VELUX Deutschland
    und getragen von Partnern wie Leaftech, Schlüter Systems, Mitsubishi Electric,
    Saint-Gobain und Neues Bauen - 80 Sekunden , entwickelt derzeit konkrete
    Werkzeuge für Bestandshalter, Wohnungsunternehmen und Kommunen. Ihre Forderungen
    an die Politik reichen von standardisierten Genehmigungsverfahren über
    kombinierte Förderprogramme bis zu kommunalen Datenräumen für serielle Lösungen.

    Fazit

    "Deutschland steht vor einer doppelten Herausforderung: Wohnraummangel und
    Klimaschutz", erklärt Kroth. "Wir können sie nur lösen, wenn wir den Dreiklang
    aus Neubau, Bauen im Bestand und Nachverdichtung im Dach konsequent
    zusammendenken. Alles andere ist Flickwerk. "

    Pressekontakt:

    Hannah-Louisa Hochbaum: 0178-1831089
    E-Mail: mailto:presse@digitalis365.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174589/6132875
    OTS: Neues Bauen - 80 Sekunden




