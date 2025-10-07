LILYSILK erneuert Partnerschaft mit NBCF und erweitert Caring-Collection zur Unterstützung des Brustkrebs-Bewusstseins

Diese Initiative baut auf einer langjährigen Beziehung zwischen LILYSILK und NBCF auf, die im Jahr 2022 begann. Die Beiträge von LILYSILK haben eine wichtige Rolle bei der Förderung der Mission von NBCF „Helping Women Now" gespielt. Die Marke hat insgesamt 18.265,37 US-Dollar beigetragen, darunter 5.000 US-Dollar an direkten Spenden und 13.265,37 US-Dollar aus den Verkäufen der Caring-Collection.

NEW YORK, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Monat des Brustkrebsbewusstseins vertieft LILYSILK seinen anhaltenden Einsatz für die Gesundheit von Frauen, indem das Unternehmen die Erweiterung seiner Partnerschaft mit National Breast Cancer Foundation (NBCF) bekannt gibt. Die Caring-Collection der Marke, die erstmals im März 2024 vorgestellt wurde, umfasst nun vier neue Nachtwäsche-Modelle in einem charakteristischen rubinroten Farbton. Vom 1. Juli 2025 bis zum 30. September 2026 werden 20 % der Bruttoeinzelhandelsumsätze der gesamten Caring-Collection an die NBCF gespendet, um die Früherkennung, Aufklärung und Patientenunterstützung zu unterstützen.

Mit diesen Beiträgen konnten 32 Frauen über Brustgesundheit aufgeklärt, 23 Mammographien durchgeführt, 75 geschulte Patientinnen-Navigatorinnen unterstützt sowie 123 Patientinnen persönliche Navigationsdienste angeboten werden. Mit den Geldern wurden außerdem 204 HOPE-Kit-Packpartys in der NBCF-Zentrale unterstützt, 1.558 Freiwillige in verschiedenen Programmfunktionen eingesetzt und 11 HOPE-Kits an Frauen, die sich in Behandlung befinden, geliefert. Diese Ergebnisse spiegeln die greifbare, lebensbejahende Wirkung wider, die hinter jedem Kauf der Caring-Collection steht, und bekräftigen die Überzeugung von LILYSILK, dass Eleganz befähigen kann und alltägliche Entscheidungen zu außergewöhnlichen Veränderungen führen können.

Zu den neuen Nachtwäsche-Modellen gehören Hope's Midi Strap Nightgown, Short Silk Camisole Set, Comfort Mid Silk Robe und Tailored Silk Nightdress. Jedes Teil ist aus der für LILYSILK charakteristischen Seiden-Charmeuse gefertigt, einem luxuriösen Stoff, der auf der einen Seite perlmuttartig glänzt und auf der anderen Seite ein mattes Finish aufweist. Mit einer einzigartigen Technik verantwortungsbewusst gewebt, atmungsaktiv, hypoallergen, feuchtigkeitsspeichernd und zu allen Jahreszeiten wunderbar drapierbar. Jeder Artikel ist mit einem aufgestickten rosa Schleifenlogo versehen, um den von Brustkrebsbetroffenen Trost zu spenden und sie zu inspirieren.

„Bei LILYSILK glauben wir, dass die Förderung von Frauen bedeutet, ihnen in jedem Kapitel ihres Lebens zur Seite zu stehen", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Seit 2022 half uns unsere Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation nicht nur bei Spenden, sondern bot uns auch Hoffnung und Kraft für Frauen mit Brustkrebs. Auch im vierten Jahr unserer Zusammenarbeit sind wir bestrebt, den Auftrag der NBCF zu unterstützen und für Frauen und ihre Familien etwas zu bewirken."

Weitere Informationen finden Sie auf www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk auf Instagram.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2782720/LILYSILK_Renews_Partnership_NBCF_Expands_Caring_Collection_Support_Breast_Cancer.jpg

