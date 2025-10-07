Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung
- Markus Haas soll als O2-Chef zurücktreten.
- Gespräche über Vertragsauflösung laufen bereits.
- Nachfolger wird umgehend von Löscher gesucht.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Handynetzbetreibers O2 Telefónica, Markus Haas, soll seinen Posten räumen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher befinde sich in Gesprächen mit Haas über eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages als Vorstandsvorsitzender, teilte das Unternehmen in München mit. Löscher beginne sofort mit der Suche nach einem Nachfolger.
Der 53 Jahre alte Haas ist schon seit den 90er Jahren bei dem Unternehmen tätig und seit 2017 dessen Chef. O2 Telefónica gehört zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica . Haas hatte zuletzt beim Mutterkonzern nicht mehr den nötigen Rückhalt.
O2 hat sich in den vergangenen Jahren unter Haas positiv entwickelt und sein Handynetz verbessert. Haas wurde aber angelastet, dass er den Wettbewerber 1&1 als umsatzträchtigen Untermieter verloren hat. Dadurch sinkt der Umsatz von O2 in diesem Jahr deutlich. 1&1 ist zum Wettbewerber Vodafone gewechselt und zahlt diesem nun Nutzungsgebühren, damit die 1&1-Handykunden mit dem Vodafone-Netz verbunden werden.
O2 gehört zusammen mit der Deutschen Telekom und Vodafone zu den drei etablierten Netzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen fusionierte 2014 mit E-Plus. O2 verkauft auch Verträge für das Festnetz-Internet, greift hierbei aber auf die Leitungen anderer Firmen zurück und zahlt dafür Miete./wdw/DP/nas
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.
Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro
geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich
zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.
Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.
Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.
Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.
Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.
Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten
dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs
auswirken.
