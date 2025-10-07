    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung

    Für Sie zusammengefasst
    • Markus Haas soll als O2-Chef zurücktreten.
    • Gespräche über Vertragsauflösung laufen bereits.
    • Nachfolger wird umgehend von Löscher gesucht.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Handynetzbetreibers O2 Telefónica, Markus Haas, soll seinen Posten räumen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher befinde sich in Gesprächen mit Haas über eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages als Vorstandsvorsitzender, teilte das Unternehmen in München mit. Löscher beginne sofort mit der Suche nach einem Nachfolger.

    Der 53 Jahre alte Haas ist schon seit den 90er Jahren bei dem Unternehmen tätig und seit 2017 dessen Chef. O2 Telefónica gehört zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica . Haas hatte zuletzt beim Mutterkonzern nicht mehr den nötigen Rückhalt.

    O2 hat sich in den vergangenen Jahren unter Haas positiv entwickelt und sein Handynetz verbessert. Haas wurde aber angelastet, dass er den Wettbewerber 1&1 als umsatzträchtigen Untermieter verloren hat. Dadurch sinkt der Umsatz von O2 in diesem Jahr deutlich. 1&1 ist zum Wettbewerber Vodafone gewechselt und zahlt diesem nun Nutzungsgebühren, damit die 1&1-Handykunden mit dem Vodafone-Netz verbunden werden.

    O2 gehört zusammen mit der Deutschen Telekom und Vodafone zu den drei etablierten Netzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen fusionierte 2014 mit E-Plus. O2 verkauft auch Verträge für das Festnetz-Internet, greift hierbei aber auf die Leitungen anderer Firmen zurück und zahlt dafür Miete./wdw/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 20,05 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 23,24 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0460. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,125GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+8.164,46 % bedeutet.




