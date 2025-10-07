Aromen sind entscheidend für den Tabakstopp

Berlin (ots) - Die jüngsten Forderungen des niedersächsischen

Gesundheitsministers Philippi nach einem Verbot von Aromen in E-Zigaretten

stoßen beim Branchenverband Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V. (BfTG) auf

scharfe Kritik. Der Verband warnt davor, die E-Zigarette als wirksames Mittel

zur Schadensminimierung für erwachsene Raucher zu schwächen und die Erfolge

anderer Länder zu ignorieren. Außerdem nutzen Verbote ausschließlich dem

illegalen Handel.



" Ein Aromenverbot wäre ein politischer Fehlgriff, der Raucherinnen und Raucher

davon abhält, auf deutlich weniger schädliche Alternativen umzusteigen ", sagt

Philip Drögemüller, Geschäftsführer des BfTG. " Aromen sind der wichtigste Grund

für erwachsene Raucher, zur E-Zigarette zu wechseln und dauerhaft vom Tabak

loszukommen. Wer sie verbietet, treibt Menschen zurück zum Rauchen oder in den

Schwarzmarkt ."







Bedeutung der Aromen für erwachsene Nutzer. [1]



Ergebnisse:



- 98 Prozent der E-Zigarettennutzer in Deutschland sind erwachsene Ex-Raucher.

Personen, die noch nie Tabak geraucht haben, dampfen extrem selten.

- Ein Großteil der volljährigen Nutzer konsumiert Fruchtliquids (81 Prozent).

- Rund die Hälfte der Umsteiger verwendet Liquids mit Menthol oder Süßaromen

(Kuchen, Gebäck etc.).



Deutschland bleibt beim Rauchstopp weit zurück



Aktuelle Daten belegen die Schieflage der Debatte: Laut der repräsentativen

DEBRA-Studie nutzen in Deutschland lediglich 1,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen

E-Zigaretten - während viermal so viele (6,2 Prozent) rauchen. Die Raucherquote

in Deutschland liegt seit einem Jahrzehnt konstant bei über 30 Prozent, aktuell

bei 34,1 Prozent. [2] Zum Vergleich: In Großbritannien liegt die Quote bei nur

12 Prozent. Dort klärt die Regierung aktiv über das Potenzial der E-Zigarette

auf und empfiehlt sie erwachsenen Rauchern ausdrücklich zur Tabakentwöhnung. [3]

[4]



" Deutschland sollte endlich den Mut haben, harm-reduction-orientierte Wege zu

gehen, statt erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten legale Alternativen zu

erschweren ", so Drögemüller weiter. " Der illegale Markt macht bereits rund 40

Prozent des Gesamtmarktes aus - und wächst überall dort, wo überzogene Verbote

gelten, wie das Beispiel der Niederlande zeigt ."



Niederlande: Aromenverbot mit fatalen Folgen



Seit dem 1. Januar 2024 gilt in den Niederlanden ein Verbot von Aromen in

E-Zigaretten. Die Folgen sind deutlich: Der regulierte Fachhandel wurde massiv

geschwächt, während der Schwarzmarkt stark gewachsen ist. Gleichzeitig sind

sowohl die Dampf- als auch Raucherquoten unter Jugendlichen gestiegen. Viele Seite 1 von 2 Seite 2 ►





