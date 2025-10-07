    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen leicht: Brent bei 65,19 USD.
    • Opec+ erhöht Fördermenge ab November vorsichtig.
    • Angebotsüberhang sorgt für Marktunsicherheit.
    Foto: Stringer - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 65,19 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel um 23 Cent auf 61,46 Dollar.

    Das Ölkartell hatte am Wochenende eine Erhöhung der Fördermenge ab November beschlossen, am Markt wurde dieser Schritt als besonnen und vorsichtig eingeschätzt. Nachdem die Ölpreise am Montag etwas zugelegt hatten, gerieten sie am Dienstag etwas unter Druck. Denn die Produktionssteigerung, auch wenn sie kleiner ausfiel als befürchtet, komme zu einer Zeit, in der die Angebotsaussichten bereits ungünstig für den Preis sind, kommentierte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.

    Investoren am Ölmarkt seien besorgt mit Blick auf einen Angebotsüberhang, seitdem die Opec+ im April angefangen hat, die Fördermengen nach und nach auszuweiten, meinte Vivek Dhar, Energie-Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia. Er rechne mit einer Preisspanne beim Brent-Preis von 60 bis 65 US-Dollar, wenn die weltweiten Lagerbestände steigen und die Gewinnmargen auf Diesel weiter fallen./jsl/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
