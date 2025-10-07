Mercedes-Benz in China unter Druck: Doch es gibt einen Lichtblick!

Die Gesamtauslieferungen des Unternehmens sanken weltweit um 12 Prozent, was vor allem auf schwache Absätze in den beiden wichtigsten Märkten zurückzuführen ist. In China, wo die Luxusausgaben gedämpft bleiben und heimische Hersteller den Markt mit preisgünstigen Elektrofahrzeugen dominieren, brachen die Verkaufszahlen um 27 Prozent ein. In den USA führten Unsicherheiten rund um Präsident Donald Trumps Zölle zu einem Rückgang von 17 Prozent im Absatz von Mercedes-Fahrzeugen.

Wie bei allen großen deutschen Autobauern war China bis vor wenigen Jahren noch der größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz. Doch die lokale Konkurrenz nimmt den Stuttgartern zusehends Marktanteile ab. So verzeichnete der Konzern im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang seiner Fahrzeugverkäufe in Fernost.

Besonders in China steht Mercedes-Benz zunehmend im Wettbewerb mit lokalen Unternehmen wie BYD und Xiaomi, die mit innovativen, gut ausgestatteten Elektroautos zu deutlich günstigeren Preisen auftrumpfen. Auch BMW und Porsche haben mit schwachen Verkaufszahlen in China zu kämpfen, wo der Preisdruck durch die zunehmende Konkurrenz die Gewinnmargen schrumpfen lässt.

Trotz dieser Herausforderungen konnte Mercedes-Benz im Bereich der Elektrofahrzeuge (EVs) einen kleinen Erfolg verbuchen. Der Elektro-CLA-Sedan steigerte sich um 22 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, was die Gesamtverkäufe von E-Fahrzeugen weltweit ankurbelte. Dennoch blieben die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, und die teureren Modelle EQS und EQE enttäuschten die Erwartungen, was Fragen zur langfristigen Erfolgsaussicht der Strategie von CEO Ola Källenius aufwarf, Mercedes als Luxusmarke für die Elektro-Zukunft zu positionieren.

Während Mercedes-Benz bei den PKW-Verkäufen mit Herausforderungen zu kämpfen hat, gibt es dennoch einen Lichtblick im Bereich der Nutzfahrzeuge. Die Auslieferungen von Mercedes-Benz Vans sanken um 8 Prozent im Jahresvergleich, doch die Verkäufe von Elektro-Nutzfahrzeugen stiegen fast um das Doppelte auf 8.600 Einheiten.

