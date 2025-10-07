Geschäftsentwicklung 2025
Studiosus integriert Hauser Exkursionen und legt beim Umsatz deutlich zu
München (ots) - Die Unternehmensgruppe Studiosus bleibt auf Wachstumskurs. Beim
Umsatz legte Studiosus im Geschäftsjahr 2025 um 9 Prozent auf 279.700.000 Euro
zu (2024: 255.900.000 Euro). Das Teilnehmerwachstum betrug im gleichen Zeitraum
3 Prozent. Die Gästezahlen stiegen dabei auf insgesamt 75.800 (2024: 73.850).
Neben Studiosus und Marco Polo beinhaltet das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2025
(1.1. bis 31.12.2025) erstmals auch die Umsatz- und Teilnehmerzahlen von Hauser
Exkursionen. Die Anteile des Reiseveranstalters hatte Studiosus vor einem Jahr
zu 100 Prozent übernommen.
Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das
angesichts eines volatilen geopolitischen Umfelds umso höher einzuschätzen ist.
Mit unseren drei starken Veranstaltermarken und einer großen Angebotsvielfalt
sind wir bestens aufgestellt."
Umsatz legte Studiosus im Geschäftsjahr 2025 um 9 Prozent auf 279.700.000 Euro
zu (2024: 255.900.000 Euro). Das Teilnehmerwachstum betrug im gleichen Zeitraum
3 Prozent. Die Gästezahlen stiegen dabei auf insgesamt 75.800 (2024: 73.850).
Neben Studiosus und Marco Polo beinhaltet das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2025
(1.1. bis 31.12.2025) erstmals auch die Umsatz- und Teilnehmerzahlen von Hauser
Exkursionen. Die Anteile des Reiseveranstalters hatte Studiosus vor einem Jahr
zu 100 Prozent übernommen.
Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das
angesichts eines volatilen geopolitischen Umfelds umso höher einzuschätzen ist.
Mit unseren drei starken Veranstaltermarken und einer großen Angebotsvielfalt
sind wir bestens aufgestellt."
Während Studiosus dabei für qualitativ hochwertige Studienreisen mit speziell
qualifizierter Reiseleitung steht und Marco Polo preisgünstige Entdeckerreisen
bietet, bedient der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen das Segment der
Outdoor-Reisen.
Nachfrage verlagert sich von Europa zu Fernzielen
Zum Erfolg im Jahr 2025 beigetragen hat insbesondere die Nachfrage nach
Nordafrika, wo Ägypten und Marokko zweistellig zulegten. Auf der Arabischen
Halbinsel waren der Oman und Saudi-Arabien beliebte Reiseziele. In Europa
konnten sich 2025 zudem Urlaubsländer wie Frankreich, Kroatien und die Türkei
über zweistellige Zuwachsraten freuen, während Portugal, Spanien, Italien und
Griechenland weniger gefragt waren.
In der Ferne gehörten die Länder Ostasiens abermals zu den Wachstumstreibern.
Neben China blieb Japan dabei das Trendziel. Ebenfalls weiter im Aufwind war
Indien. Ein gemischtes Bild zeigt sich hingegen in Nordamerika. Während die USA
bei Studiosus-Gästen deutlich an Beliebtheit einbüßten und die Nachfrage nach
dem Regierungsantritt Trumps um ein Drittel einbrach, konnte Kanada steigende
Gästezahlen vermelden.
Umfangreiches Angebot für 2026 buchbar
Mit insgesamt elf druckfrischen Reise-Katalogen starten Studiosus, Marco Polo
und Hauser Exkursionen in die Urlaubssaison 2026 (s. separate
Pressemitteilungen). Das Gesamtangebot der drei Veranstaltermarken umfasst mehr
als 1300 Routen in über 120 Länder weltweit, rund 60 Reisen sind neu im
Programm.
Erstmals aufgelegt wurde ein Auszug-Katalog von Hauser Exkursionen mit einer
Auswahl von mehr als 100 Reise-Highlights. Der Katalog ist eine
Inspirationsquelle für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Trekking-Liebhaber
und dient zugleich als wichtiges Beratungsinstrument für Reisebüros.
Starkes Engagement für Mensch und Umwelt
Auch beim Engagement für Mensch und Umwelt bleibt Studiosus am Ball und seiner
rundum weltfreundlichen Linie treu. Beispielsweise wurden in jüngster Zeit
Dialogforen und Nachhaltigkeitsworkshops in Kambodscha, Laos, Jordanien,
Tansania und Albanien durchgeführt. Ziel dieser Gesprächsrunden ist es, den
Tourismus mit den Interessen und Rechten der gastgebenden Bevölkerung zu
verbinden. Im Bereich des Klimaschutzes erfasst Studiosus seit langem die
Treibhausgase, die beim Flug, durch Transporte im Zielgebiet, Übernachtung und
Verpflegung entstehen, und leistet dafür entsprechende Klimaschutzbeiträge. Sie
fließen in den Bau von Biogasanlagen für kleinbäuerliche Familien im globalen
Süden. Last but not least: Wo immer sinnvoll möglich, bietet Studiosus in Europa
alternativ zum Flug die umweltschonendere Bahnanreise an. Aktuell ist das
bereits bei mehr als 100 Reisen der Fall.
Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus
Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe
Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige
Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation
und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der
Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human
Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire
Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde
Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der
Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen
Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren
Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der
Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet:
https://www.studiosus.com/
Pressekontakt:
Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe
Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: mailto:frano.ilic@studiosus.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40194/6132907
OTS: Studiosus Reisen
qualifizierter Reiseleitung steht und Marco Polo preisgünstige Entdeckerreisen
bietet, bedient der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen das Segment der
Outdoor-Reisen.
Nachfrage verlagert sich von Europa zu Fernzielen
Zum Erfolg im Jahr 2025 beigetragen hat insbesondere die Nachfrage nach
Nordafrika, wo Ägypten und Marokko zweistellig zulegten. Auf der Arabischen
Halbinsel waren der Oman und Saudi-Arabien beliebte Reiseziele. In Europa
konnten sich 2025 zudem Urlaubsländer wie Frankreich, Kroatien und die Türkei
über zweistellige Zuwachsraten freuen, während Portugal, Spanien, Italien und
Griechenland weniger gefragt waren.
In der Ferne gehörten die Länder Ostasiens abermals zu den Wachstumstreibern.
Neben China blieb Japan dabei das Trendziel. Ebenfalls weiter im Aufwind war
Indien. Ein gemischtes Bild zeigt sich hingegen in Nordamerika. Während die USA
bei Studiosus-Gästen deutlich an Beliebtheit einbüßten und die Nachfrage nach
dem Regierungsantritt Trumps um ein Drittel einbrach, konnte Kanada steigende
Gästezahlen vermelden.
Umfangreiches Angebot für 2026 buchbar
Mit insgesamt elf druckfrischen Reise-Katalogen starten Studiosus, Marco Polo
und Hauser Exkursionen in die Urlaubssaison 2026 (s. separate
Pressemitteilungen). Das Gesamtangebot der drei Veranstaltermarken umfasst mehr
als 1300 Routen in über 120 Länder weltweit, rund 60 Reisen sind neu im
Programm.
Erstmals aufgelegt wurde ein Auszug-Katalog von Hauser Exkursionen mit einer
Auswahl von mehr als 100 Reise-Highlights. Der Katalog ist eine
Inspirationsquelle für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Trekking-Liebhaber
und dient zugleich als wichtiges Beratungsinstrument für Reisebüros.
Starkes Engagement für Mensch und Umwelt
Auch beim Engagement für Mensch und Umwelt bleibt Studiosus am Ball und seiner
rundum weltfreundlichen Linie treu. Beispielsweise wurden in jüngster Zeit
Dialogforen und Nachhaltigkeitsworkshops in Kambodscha, Laos, Jordanien,
Tansania und Albanien durchgeführt. Ziel dieser Gesprächsrunden ist es, den
Tourismus mit den Interessen und Rechten der gastgebenden Bevölkerung zu
verbinden. Im Bereich des Klimaschutzes erfasst Studiosus seit langem die
Treibhausgase, die beim Flug, durch Transporte im Zielgebiet, Übernachtung und
Verpflegung entstehen, und leistet dafür entsprechende Klimaschutzbeiträge. Sie
fließen in den Bau von Biogasanlagen für kleinbäuerliche Familien im globalen
Süden. Last but not least: Wo immer sinnvoll möglich, bietet Studiosus in Europa
alternativ zum Flug die umweltschonendere Bahnanreise an. Aktuell ist das
bereits bei mehr als 100 Reisen der Fall.
Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus
Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe
Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige
Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation
und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der
Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human
Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire
Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde
Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der
Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen
Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren
Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der
Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet:
https://www.studiosus.com/
Pressekontakt:
Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe
Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: mailto:frano.ilic@studiosus.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40194/6132907
OTS: Studiosus Reisen
Autor folgen