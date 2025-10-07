    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Studiosus integriert Hauser Exkursionen und legt beim Umsatz deutlich zu

    München (ots) - Die Unternehmensgruppe Studiosus bleibt auf Wachstumskurs. Beim
    Umsatz legte Studiosus im Geschäftsjahr 2025 um 9 Prozent auf 279.700.000 Euro
    zu (2024: 255.900.000 Euro). Das Teilnehmerwachstum betrug im gleichen Zeitraum
    3 Prozent. Die Gästezahlen stiegen dabei auf insgesamt 75.800 (2024: 73.850).
    Neben Studiosus und Marco Polo beinhaltet das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2025
    (1.1. bis 31.12.2025) erstmals auch die Umsatz- und Teilnehmerzahlen von Hauser
    Exkursionen. Die Anteile des Reiseveranstalters hatte Studiosus vor einem Jahr
    zu 100 Prozent übernommen.

    Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das
    angesichts eines volatilen geopolitischen Umfelds umso höher einzuschätzen ist.
    Mit unseren drei starken Veranstaltermarken und einer großen Angebotsvielfalt
    sind wir bestens aufgestellt."

    Während Studiosus dabei für qualitativ hochwertige Studienreisen mit speziell
    qualifizierter Reiseleitung steht und Marco Polo preisgünstige Entdeckerreisen
    bietet, bedient der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen das Segment der
    Outdoor-Reisen.

    Nachfrage verlagert sich von Europa zu Fernzielen

    Zum Erfolg im Jahr 2025 beigetragen hat insbesondere die Nachfrage nach
    Nordafrika, wo Ägypten und Marokko zweistellig zulegten. Auf der Arabischen
    Halbinsel waren der Oman und Saudi-Arabien beliebte Reiseziele. In Europa
    konnten sich 2025 zudem Urlaubsländer wie Frankreich, Kroatien und die Türkei
    über zweistellige Zuwachsraten freuen, während Portugal, Spanien, Italien und
    Griechenland weniger gefragt waren.

    In der Ferne gehörten die Länder Ostasiens abermals zu den Wachstumstreibern.
    Neben China blieb Japan dabei das Trendziel. Ebenfalls weiter im Aufwind war
    Indien. Ein gemischtes Bild zeigt sich hingegen in Nordamerika. Während die USA
    bei Studiosus-Gästen deutlich an Beliebtheit einbüßten und die Nachfrage nach
    dem Regierungsantritt Trumps um ein Drittel einbrach, konnte Kanada steigende
    Gästezahlen vermelden.

    Umfangreiches Angebot für 2026 buchbar

    Mit insgesamt elf druckfrischen Reise-Katalogen starten Studiosus, Marco Polo
    und Hauser Exkursionen in die Urlaubssaison 2026 (s. separate
    Pressemitteilungen). Das Gesamtangebot der drei Veranstaltermarken umfasst mehr
    als 1300 Routen in über 120 Länder weltweit, rund 60 Reisen sind neu im
    Programm.

    Erstmals aufgelegt wurde ein Auszug-Katalog von Hauser Exkursionen mit einer
    Auswahl von mehr als 100 Reise-Highlights. Der Katalog ist eine
    Inspirationsquelle für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Trekking-Liebhaber
    und dient zugleich als wichtiges Beratungsinstrument für Reisebüros.

    Starkes Engagement für Mensch und Umwelt

    Auch beim Engagement für Mensch und Umwelt bleibt Studiosus am Ball und seiner
    rundum weltfreundlichen Linie treu. Beispielsweise wurden in jüngster Zeit
    Dialogforen und Nachhaltigkeitsworkshops in Kambodscha, Laos, Jordanien,
    Tansania und Albanien durchgeführt. Ziel dieser Gesprächsrunden ist es, den
    Tourismus mit den Interessen und Rechten der gastgebenden Bevölkerung zu
    verbinden. Im Bereich des Klimaschutzes erfasst Studiosus seit langem die
    Treibhausgase, die beim Flug, durch Transporte im Zielgebiet, Übernachtung und
    Verpflegung entstehen, und leistet dafür entsprechende Klimaschutzbeiträge. Sie
    fließen in den Bau von Biogasanlagen für kleinbäuerliche Familien im globalen
    Süden. Last but not least: Wo immer sinnvoll möglich, bietet Studiosus in Europa
    alternativ zum Flug die umweltschonendere Bahnanreise an. Aktuell ist das
    bereits bei mehr als 100 Reisen der Fall.

    Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

    Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe
    Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige
    Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation
    und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der
    Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human
    Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire
    Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde
    Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der
    Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen
    Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren
    Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der
    Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet:
    https://www.studiosus.com/

