Brixton Metals (TSX-V BBB / WKN A114WV) hat frische Ergebnisse aus dem Trapper Gold Target und dürfte damit einige Aufmerksamkeit auf das Projekt lenken können. Denn Kernbohrloch THN25-344 durchschnitt über 38,5 Meter einen gewichteten Durchschnittsgehalt von 4,07 g/t Gold ab 191 Meter Tiefe!

Enthalten ist darin ein kurzer, hochgradiger Abschnitt von 1,85 Metern mit 39,61 g/t Gold ab 220 Meter Tiefe. Weitere 6,35 Meter mit 1,81 g/t Gold beginnen bei 281,65 Meter. Insgesamt wurden im Trapper-Ziel in dieser Saison 6.272 Meter verteil auf 30 Bohrungen niedergebracht, für 17 Löcher stehen die Laborwerte noch aus.

Jetzt mehr erfahren:

Volltreffer: Brixton Metals bohrt 38,5 Meter mit 4,07 g/t Gold im Trapper-Ziel!

