Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 1
Performance 1M: +0,71 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 2
Performance 1M: +10,44 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 3
Performance 1M: +4,13 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 4
Performance 1M: -3,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +11,72 %
