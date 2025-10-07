    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Rekordjagd setzt sich in gemächlichem Tempo fort

    • US-Tech-Indizes erreichen neue Rekorde am Dienstag.
    • Nasdaq 100 steigt um 0,20 % auf 25.028 Punkte.
    • Markt zeigt Ermüdung nach KI-Rally und Zöllen.
    Aktien New York - Rekordjagd setzt sich in gemächlichem Tempo fort
    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich am Dienstag die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 noch einmal zu weiteren Rekorden aufgerafft. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

    Unter den Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 0,20 Prozent auf 25.028 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es zuletzt um 0,12 Prozent auf 22.968 Punkte nach oben. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

    Der S&P 500 legte geringfügig auf 6.743 Punkte zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab minimal auf 46.692 Punkte nach.

    Nach der vom Thema Künstliche Intelligenz angetriebenen Rally sei nun eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei./la/zb




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
