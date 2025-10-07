    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hauswerte steigen weiter - Immobilienmarkt zeigt stabile Entwicklung

    Berlin (ots) - Die Immobilienpreise in Deutschland (https://www.destatis.de/DE/T
    hemen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/_inhalt.html) setzen
    ihren Wachstumskurs fort. Trotz höherer Zinsen und wirtschaftlicher
    Unsicherheiten bleibt der Immobilienmarkt insgesamt stabil. Das Interesse an
    Wohneigentum bleibt hoch, auch wenn die Rahmenbedingungen für Käuferinnen und
    Käufer anspruchsvoller geworden sind.

    Stärkster Preisanstieg in Großstädten und Umland

    Die größte Preissteigerung verzeichnen Metropolregionen (https://www.spiegel.de/
    wirtschaft/service/immobilien-preise-steigen-wieder-deutlich-an-besonders-in-den
    -metropolen-a-710cc5ac-9765-4159-8dd0-0fe01241137d?sara_ref=re-xx-cp-sh) wie
    München, Berlin und Hamburg. Auch in den Umlandgemeinden großer Städte sowie in
    mittelgroßen Städten mit guter Infrastruktur steigen die Hauspreise deutlich.
    Die Gründe für den anhaltenden Preisanstieg sind vielfältig: Neben einer
    konstant hohen Nachfrage und begrenztem Angebot wirken sich auch die gestiegenen
    Baukosten preistreibend aus. Hinzu kommen Investitionen in energetische
    Sanierungen, die den Wert vieler Bestandsimmobilien zusätzlich erhöhen.

    In Mittelstädten und ausgewählten ländlichen Regionen zeigen sich stabile bis
    moderate Zuwächse. Die Preisunterschiede spiegeln unterschiedliche Nachfrage-
    und Angebotsstrukturen wider.

    Einfamilienhäuser und Bestandsimmobilien besonders gefragt

    Insbesondere Einfamilienhäuser und Immobilien in gut angebundenen Lagen bleiben
    stark nachgefragt. Käufer suchen verstärkt nach Objekten, die eine Kombination
    aus Wohnqualität, Energieeffizienz und Wertstabilität bieten. Der Wunsch nach
    langfristiger Sicherheit durch Wohneigentum
    (https://www.sparda-bw.de/magazin/freiheit-durch-wohneigentum) ist weiterhin
    hoch.

    Auch in ländlicheren Regionen zeigen sich steigende Preise, wenn auch auf
    moderaterem Niveau. Dort bleibt der Immobilienmarkt insgesamt ausgeglichen,
    wobei die Nachfrage nach gut erhaltenen Bestandsimmobilien zunimmt. Gleichzeitig
    gewinnen Immobilien mit hohem energetischen Standard auch außerhalb der
    Ballungsräume an Attraktivität.

    Kostenfreie Immobilienbewertung für Eigentümer

    Viele Eigentümer nutzen die Gelegenheit, den aktuellen Hauswert ermitteln
    (https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/hauswertrechner/) zu lassen, um
    Klarheit über ihr Vermögen zu gewinnen oder Verkaufsoptionen zu prüfen. Homeday
    bietet hierfür eine kostenfreie Online-Bewertung an, die auf aktuellen
    Marktdaten basiert. Ergänzend stehen Vor-Ort-Bewertungen durch erfahrene
    Immobilienexperten zur Verfügung.

    Der deutsche Immobilienmarkt zeigt sich damit weiterhin robust. Eigentümer
    profitieren vielerorts vom anhaltenden Wertzuwachs ihrer Immobilien.

    Pressekontakt:

    Homeday GmbH
    Prinzessinnenstraße 26
    D-10969 Berlin
    E-Mail: mailto:presse@homeday.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121300/6132939
    OTS: Homeday GmbH




    Verfasst von news aktuell
