Hauswerte steigen weiter - Immobilienmarkt zeigt stabile Entwicklung

Die größte Preissteigerung verzeichnen Metropolregionen (https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/immobilien-preise-steigen-wieder-deutlich-an-besonders-in-den-metropolen-a-710cc5ac-9765-4159-8dd0-0fe01241137d?sara_ref=re-xx-cp-sh) wieMünchen, Berlin und Hamburg. Auch in den Umlandgemeinden großer Städte sowie inmittelgroßen Städten mit guter Infrastruktur steigen die Hauspreise deutlich.Die Gründe für den anhaltenden Preisanstieg sind vielfältig: Neben einerkonstant hohen Nachfrage und begrenztem Angebot wirken sich auch die gestiegenenBaukosten preistreibend aus. Hinzu kommen Investitionen in energetischeSanierungen, die den Wert vieler Bestandsimmobilien zusätzlich erhöhen.In Mittelstädten und ausgewählten ländlichen Regionen zeigen sich stabile bismoderate Zuwächse. Die Preisunterschiede spiegeln unterschiedliche Nachfrage-und Angebotsstrukturen wider.Einfamilienhäuser und Bestandsimmobilien besonders gefragtInsbesondere Einfamilienhäuser und Immobilien in gut angebundenen Lagen bleibenstark nachgefragt. Käufer suchen verstärkt nach Objekten, die eine Kombinationaus Wohnqualität, Energieeffizienz und Wertstabilität bieten. Der Wunsch nachlangfristiger Sicherheit durch Wohneigentum(https://www.sparda-bw.de/magazin/freiheit-durch-wohneigentum) ist weiterhinhoch.Auch in ländlicheren Regionen zeigen sich steigende Preise, wenn auch aufmoderaterem Niveau. Dort bleibt der Immobilienmarkt insgesamt ausgeglichen,wobei die Nachfrage nach gut erhaltenen Bestandsimmobilien zunimmt. Gleichzeitiggewinnen Immobilien mit hohem energetischen Standard auch außerhalb derBallungsräume an Attraktivität.Kostenfreie Immobilienbewertung für EigentümerViele Eigentümer nutzen die Gelegenheit, den aktuellen Hauswert ermitteln(https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/hauswertrechner/) zu lassen, umKlarheit über ihr Vermögen zu gewinnen oder Verkaufsoptionen zu prüfen. Homedaybietet hierfür eine kostenfreie Online-Bewertung an, die auf aktuellenMarktdaten basiert. Ergänzend stehen Vor-Ort-Bewertungen durch erfahreneImmobilienexperten zur Verfügung.Der deutsche Immobilienmarkt zeigt sich damit weiterhin robust. Eigentümerprofitieren vielerorts vom anhaltenden Wertzuwachs ihrer Immobilien.