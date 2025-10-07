Hauswerte steigen weiter - Immobilienmarkt zeigt stabile Entwicklung
ihren Wachstumskurs fort. Trotz höherer Zinsen und wirtschaftlicher
Unsicherheiten bleibt der Immobilienmarkt insgesamt stabil. Das Interesse an
Wohneigentum bleibt hoch, auch wenn die Rahmenbedingungen für Käuferinnen und
Käufer anspruchsvoller geworden sind.
Stärkster Preisanstieg in Großstädten und Umland
