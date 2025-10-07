Kosten, Komfort und Reisen in die nähere Umgebung

SAN FRANCISCO, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sojern , die führende digitale Marketingplattform für das Gastgewerbe veröffentlicht heute ihre neuesten Reisetrends im Jahresvergleich (YoY) im Vorfeld der Urlaubssaison 2025. Während Reisende weltweit mit wirtschaftlichem Druck, sich wandelnden politischen Landschaften und sich verändernden Reisevorlieben konfrontiert sind, zeigen neue Daten von Sojern eine wichtige Veränderung: Die Urlauber dieses Jahres bleiben näher an ihrem Wohnort, buchen später und stellen den Wert in den Mittelpunkt jeder Entscheidung.

„In dieser Urlaubssaison treffen Reisende bewusstere Entscheidungen darüber, wo und wie sie ihr Geld ausgeben", so Noreen Henry, Chief Revenue Officer bei Sojern. „Unsere Daten zeigen, dass Reiseveranstalter eine klare Chance haben, regionale Ausflüge, flexible Preise und Last-Minute-Angebote zu bewerben, um die Nachfrage auch bei rückläufigen Fernreisen zu bedienen. Durch eine Anpassung ihrer Strategien können Reisemarken Reisende sowohl geografisch als auch finanziell dort erreichen, wo sie sich gerade befinden."