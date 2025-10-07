Urlaubsreisetrends 2025
Kosten, Komfort und Reisen in die nähere Umgebung
SAN FRANCISCO, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende digitale Marketingplattform für das Gastgewerbe veröffentlicht heute ihre neuesten Reisetrends im Jahresvergleich (YoY) im Vorfeld der Urlaubssaison 2025. Während Reisende weltweit mit wirtschaftlichem Druck, sich wandelnden politischen Landschaften und sich verändernden Reisevorlieben konfrontiert sind, zeigen neue Daten von Sojern eine wichtige Veränderung: Die Urlauber dieses Jahres bleiben näher an ihrem Wohnort, buchen später und stellen den Wert in den Mittelpunkt jeder Entscheidung.
„In dieser Urlaubssaison treffen Reisende bewusstere Entscheidungen darüber, wo und wie sie ihr Geld ausgeben", so Noreen Henry, Chief Revenue Officer bei Sojern. „Unsere Daten zeigen, dass Reiseveranstalter eine klare Chance haben, regionale Ausflüge, flexible Preise und Last-Minute-Angebote zu bewerben, um die Nachfrage auch bei rückläufigen Fernreisen zu bedienen. Durch eine Anpassung ihrer Strategien können Reisemarken Reisende sowohl geografisch als auch finanziell dort erreichen, wo sie sich gerade befinden."
Amerikaner reisen nach Punkten, Entfernung und Preis
In den USA planen fast 90 % der Urlaubsreisenden, mit dem Auto zu verreisen statt zu fliegen, was auf eine allgemeine Veränderung im Verhalten der Amerikaner hinsichtlich ihrer Winterurlaube in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit hindeutet. Dieser Wandel folgt auf einen von vielen als „Sommer der Ersparnisse" bezeichneten Zeitraum, in dem die Flugpreise in den Hauptreisezeiten, einschließlich des Labor Day-Wochenendes, im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.
- Die Buchungen für Inlandsflüge sind im Vergleich zum Vorjahr um 4 % gestiegen, während die Buchungen für Auslandsflüge zu wichtigen internationalen Zielen zurückgegangen sind: Kanada (-14%), Mexiko (-5%), Karibik (-8%), Asien (-9%) und Europa (-3%).
- Der internationale Reiseverkehr in die USA setzt seinen seit einem Jahr anhaltenden Abwärtstrend fort, wobei die Buchungen nach New York um 16 % und nach Florida um 18 % zurückgegangen sind, obwohl das Interesse der US-Bürger an diesen Bundesstaaten stabil geblieben oder sogar gestiegen ist.
- Mit Blick auf die Zukunft sind Black Friday, Cyber Monday und Travel Tuesday entscheidende Auslöser für Urlaubsbuchungen. Reisende warten auf Sonderangebote, wodurch sich das Buchungsfenster verkürzt und die Nachfrage rund um Werbeaktionen stark ansteigt.
Wandel bei LATAM-Reisen: Puerto Rico legt inmitten regionaler Rückgänge zu