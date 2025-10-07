    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie sackt ab - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -5,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -5,22 % auf 290,25. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,97 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +9,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,50 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,96 %
    1 Monat +9,84 %
    3 Monate -10,97 %
    1 Jahr +90,98 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die hinter dem Bitcoin-Kurs zurückbleibt. Anleger kritisieren die Verwässerung durch die Anhäufung von Bitcoin und weisen auf steuerliche Nachteile hin, die die Attraktivität der Aktie im Vergleich zu direkten Bitcoin-Investitionen mindern könnten. Zudem wird die Sicherheit der Verwahrung von Bitcoin und die damit verbundenen Risiken thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 264 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,05 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 07.10. - US Tech 100 stark +0,25 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Plötzlich keine Bitcoin-Käufe mehr?


    Die Bitcoin-Holding Strategy hat in der vergangenen Woche keine Käufe bei der Mutter aller Kryptowährungen durchgeführt. Was steckt dahinter? Und wie geht es jetzt weiter? Keine neuen Käufe Aus einem neuen Bericht von Strategy an die SEC geht hervor, dass die Bitcoin-Holding in der vergangenen Woche überraschend keine Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen akkumuliert […] The post Strategy-Aktie: Plötzlich keine Bitcoin-Käufe mehr? first appeared on sharedeals.de.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -7,42 %
    +10,32 %
    +9,65 %
    -10,27 %
    +88,05 %
    +1.136,60 %
    +2.296,88 %
    +953,33 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
