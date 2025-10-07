    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Wenig Bewegung - Im frühen Handel noch mal Rekorde

    • US-Tech-Indizes erreichen neue Rekorde, Bewegungen begrenzt.
    • KI-Thema treibt Aktien von IBM und Dell nach oben.
    • Ford-Aktien fallen stark wegen Betriebsstörungen nach Brand.
    ROUNDUP/Aktien New York - Wenig Bewegung - Im frühen Handel noch mal Rekorde
    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 im frühen Handel am Dienstag noch einmal zu weiteren Rekorden aufgerafft. Zuletzt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

    Unter den Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 noch geringfügig auf 24.996 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite verharrte zuletzt nahezu bei 22.936 Punkten. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

    Der S&P 500 bewegte sich bei 6.735 Punkten kaum vom Fleck. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 0,13 Prozent auf 46.634 Punkte nach.

    Nach der von dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Rally sei nun insgesamt eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

    Gleichwohl sorgte das Thema Künstliche Intelligenz am Dienstag noch für Bewegung bei einzelnen Werten. So stiegen die Aktien von IBM an der Dow-Spitze um 3,3 Prozent. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale Anthropic wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

    Für die Anteilsscheine von Dell ging es um 2,4 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller verdoppelte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es.

    Unter den besten Werten im S&P zogen die Papiere von Constellation Brands um fast drei Prozent an. Der Hersteller alkoholischer Getränke hatte besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt.

    Am Index-Ende sackten Ford um mehr als sechs Prozent ab. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge muss der Autobauer nach einem Brand in einem Aluminiumwerk eines Zulieferers mit monatelangen Betriebsstörungen rechnen.

    Das Unternehmen werde die Folgen des Brandes wahrscheinlich bei der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal darlegen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ford sei der größte Kunde des Werks./la/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 121,8 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 16:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 236,28 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -40,86 %/+8,42 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
