Devisen
Euro gibt erneut nach - Politik-Chaos in Frankreich hält an
- Euro fällt auf 1,1657 Dollar wegen Politik-Chaos.
- Schwache deutsche Auftragsdaten belasten Euro weiter.
- Macron unter Druck, Lösung der Krise bisher unklar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag wegen des anhaltenden Politik-Chaos in Frankreich und schwachen deutschen Konjunkturdaten erneut nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1657 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1666 (Montag: 1,1678) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8571 (0,8563) Euro.
Zum Wochenstart hatte der überraschende Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu den Euro deutlich belastet. Präsident Emmanuel Macron geriet dadurch noch stärker unter Druck - die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.
Am Montagabend verschaffte sich Macron etwas Luft: So soll der weiterhin geschäftsführend amtierende Lecornu bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen. "Fortsetzung folgt in diesem französischen Chaos also", kommentierte Commerzbank Devisenexperte Michael Pfister den Schritt des Präsidenten des hoch verschuldeten Staates. Eine Lösung zeichnete sich allerdings bisher nicht ab.
Zusätzlicher Druck auf den Eurokurs kam von enttäuschenden Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, die im August überraschend einen weiteren Dämpfer erhielt. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgegangen waren.
"Die deutsche Industrie kommt in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Für das laufende Jahr ist lediglich mit einem leichten Wachstum zu rechnen."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87030 (0,86950) britische Pfund, 176,05 (175,22) japanische Yen und 0,9314 (0,9314) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.985 Dollar. Das waren etwa 25 Dollar mehr als am Vortag./jsl/zb
Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?
Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?
Die Preistreiber liegen auf der Hand:
- Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch.
- Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag.
- Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker.
- ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive.
- Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.
Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.
Und was heißt das für den Preis?
Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:
- In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %.
- Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung.
- Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.
Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):
- Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen.
- Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen.
- Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).
👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.
@humm
Ich teile die Sorge über die Erosion von Rechtssicherheit durch politische Entscheidungen – und das gilt nicht nur für den Westen, sondern weltweit. Aber wir sollten ehrlich bleiben: Der staatliche Zugriff auf Vermögen ist keine westliche Erfindung, sondern eine wiederkehrende Realität aller Großmächte – inklusive Russland, der Sowjetunion und China. Ob es die Enteignungen nach 1917, die Zwangsverstaatlichungen Maos, die Beschlagnahmungen der Kulturrevolution oder jüngere Fälle wie Yukos und Sakhalin-2 sind: Eigentumsrechte standen dort immer unter politischem Vorbehalt. Der Westen hat hier sicher einen gefährlichen Präzedenzfall gesetzt – aber er ist damit keineswegs allein.