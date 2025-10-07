enso Asset Management startet Photovoltaik-Offensive in der Lombardei

Raaba-Grambach (ots) - Cogeme Green - Ein neuer Akteur für die Energiewende



Mit der Grundsteinlegung in Sospiro in der Provinz Cremona wurde der erste

Photovoltaik-Anlagenkomplex eines umfassenden Portfolios eröffnet. Dieses

ehrgeizige und konkrete Projekt unter dem Asset Management von enso GmbH

unterstützt die Energiewende in der Lombardei.



Raaba-Grambach (Steiermark), Sospiro (CR). Am 30. September 2025 fand auf der

Baustelle in Sospiro (CR) die feierliche Grundsteinlegung für den ersten Cluster

von Photovoltaikanlagen statt, die von Cogeme Energia Srl über Cogeme Green

(beides Unternehmen der Cogeme-Gruppe, ein Zusammenschluss von 57 lombardischen

Gemeinden) in einem Joint Venture mit dem Europäischen Fonds für

Energieeffizienz (EEEF) errichtet werden. Das Projekt umfasst den Bau von

Photovoltaikanlagen im ersten Schritt mit einer Leistung von 55 MW, verteilt

über die Region Lombardei . Der erste Cluster, bestehend aus fünf Kraftwerken (

Sospiro, Fiesse, Castenedolo, Remedello und Fiesse 2 ), wird über eine

Gesamtleistung von ca. 17,5 MW verfügen und jährlich ca. 90 GWh Strom aus

erneuerbaren Energien erzeugen. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur

Dekarbonisierung des Gebiets geleistet.





Einer von den zuständigen Behörden zertifizierten Bewertung zufolge werden durch

die erwartete Produktion der fünf Anlagen über ihre Lebensdauer (30 Jahre) mehr

als 173.000 Tonnen CO? eingespart. Dies entspricht der Absorption durch fast

192.500 Bäume . Allein die Anlage Sospiro mit ihren 2,8 MWp wird den Ausstoß von

rund 31.500 Tonnen CO? vermeiden .



Der erste Cluster mit einer Jahresproduktion von rund 29 GWh/Jahr wird ab dem

zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Die Projekte des zweiten Cluster, der

sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase befindet, werden ab Ende 2026 den

Betrieb aufnehmen.



Die Kooperation eines italienischen lokalen Players mit dem unter anderen durch

die Europäische Kommission finanzierten Energieeffizienzfonds (eeef

https://www.eeef.lu/home.html ) ist ein Projekt von europäischer Tragweite.



"Besonders freut es uns, dass unter der Leitung von enso GmbH als Asset Manager

diese bedeutende Zusammenarbeit initiiert werden konnte und durch enso auch

aktiv gemanagt wird. Der eeef ist dabei mit 80 % am Kapital beteiligt, während

Cogeme Energia mit einem Anteil von 20 % auch die operative Verantwortung trägt.

Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung von rund 55 MW PV-Kapazität. Nach einem

erfolgreichen Start des ersten Clusters arbeiten wir jedoch bereits an der

Erweiterung dieser erfolgreichen Kooperation." Wolfgang Kröpfl, CEO der enso

Gruppe



Das Cogeme Green-Modell



Das im Juli 2024 gegründete Joint Venture Cogeme Green Srl ist das operative

Vehikel des Projekts. Die initiale Gesamtinvestition beträgt rund 50 Millionen

Euro und wird über eine Projektfinanzierung seitens der BPER Banca finanziert .

Cogeme Energia hält einen Anteil von 20 % an der operativen Holding und ist für

den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie für den Kauf der

erzeugten Energie im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags (PPA)

verantwortlich. enso GmbH ist als Asset Manager der Projektgesellschaft für die

ordnungsgemäße Umsetzung und den Betrieb während der gesamten Laufzeit

zuständig.



Die Protagonisten



enso GmbH ( https://www.enso.at ): Ein Asset Manager im Bereich Erneuerbare

Energien und Dekarbonisierungslösungen. Als weltweit agierendes Unternehmen

liegt der Fokus auf hybriden Lösungen, die nachhaltige, effiziente und

wirtschaftliche Konzepte bieten und gleichzeitig die Investitionsbereitschaft

des privaten Sektors in die grüne Transformation unterstützen. Der regionale

Schwerpunkt liegt auf Greater Europe, seit zwei Jahren ist enso jedoch auch in

Afrika aktiv. In Kooperation mit der Afrikanischen Union wird dort die grüne

Transformation (unter anderem) gezielt forciert. enso fungiert als Asset Manager

der Cogeme Green, der Kooperation zwischen Cogeme und eeef.



EEEF FUND ( https://www.eeef.lu/home.html%20 ): Ein nicht-spekulativer

europäischer öffentlich-privater Fonds, der in grüne Projekte investiert, um

einen nachhaltigen Energiemarkt anzukurbeln und das Klima zu schützen. Er

arbeitet mit einem kollaborativen Ansatz, kombiniert öffentliches und privates

Kapital und leistet einen konkreten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. Er

ist der 80% Anteilseigner in Cogeme Green und Finanzpartner.



