    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBPER Banca AktievorwärtsNachrichten zu BPER Banca

    Sonnenkraft für die Zukunft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    enso Asset Management startet Photovoltaik-Offensive in der Lombardei

    Raaba-Grambach (ots) - Cogeme Green - Ein neuer Akteur für die Energiewende

    Mit der Grundsteinlegung in Sospiro in der Provinz Cremona wurde der erste
    Photovoltaik-Anlagenkomplex eines umfassenden Portfolios eröffnet. Dieses
    ehrgeizige und konkrete Projekt unter dem Asset Management von enso GmbH
    unterstützt die Energiewende in der Lombardei.

    Raaba-Grambach (Steiermark), Sospiro (CR). Am 30. September 2025 fand auf der
    Baustelle in Sospiro (CR) die feierliche Grundsteinlegung für den ersten Cluster
    von Photovoltaikanlagen statt, die von Cogeme Energia Srl über Cogeme Green
    (beides Unternehmen der Cogeme-Gruppe, ein Zusammenschluss von 57 lombardischen
    Gemeinden) in einem Joint Venture mit dem Europäischen Fonds für
    Energieeffizienz (EEEF) errichtet werden. Das Projekt umfasst den Bau von
    Photovoltaikanlagen im ersten Schritt mit einer Leistung von 55 MW, verteilt
    über die Region Lombardei . Der erste Cluster, bestehend aus fünf Kraftwerken (
    Sospiro, Fiesse, Castenedolo, Remedello und Fiesse 2 ), wird über eine
    Gesamtleistung von ca. 17,5 MW verfügen und jährlich ca. 90 GWh Strom aus
    erneuerbaren Energien erzeugen. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur
    Dekarbonisierung des Gebiets geleistet.

    Einer von den zuständigen Behörden zertifizierten Bewertung zufolge werden durch
    die erwartete Produktion der fünf Anlagen über ihre Lebensdauer (30 Jahre) mehr
    als 173.000 Tonnen CO? eingespart. Dies entspricht der Absorption durch fast
    192.500 Bäume . Allein die Anlage Sospiro mit ihren 2,8 MWp wird den Ausstoß von
    rund 31.500 Tonnen CO? vermeiden .

    Der erste Cluster mit einer Jahresproduktion von rund 29 GWh/Jahr wird ab dem
    zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Die Projekte des zweiten Cluster, der
    sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase befindet, werden ab Ende 2026 den
    Betrieb aufnehmen.

    Die Kooperation eines italienischen lokalen Players mit dem unter anderen durch
    die Europäische Kommission finanzierten Energieeffizienzfonds (eeef
    https://www.eeef.lu/home.html ) ist ein Projekt von europäischer Tragweite.

    "Besonders freut es uns, dass unter der Leitung von enso GmbH als Asset Manager
    diese bedeutende Zusammenarbeit initiiert werden konnte und durch enso auch
    aktiv gemanagt wird. Der eeef ist dabei mit 80 % am Kapital beteiligt, während
    Cogeme Energia mit einem Anteil von 20 % auch die operative Verantwortung trägt.
    Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung von rund 55 MW PV-Kapazität. Nach einem
    erfolgreichen Start des ersten Clusters arbeiten wir jedoch bereits an der
    Erweiterung dieser erfolgreichen Kooperation." Wolfgang Kröpfl, CEO der enso
    Gruppe

    Das Cogeme Green-Modell

    Das im Juli 2024 gegründete Joint Venture Cogeme Green Srl ist das operative
    Vehikel des Projekts. Die initiale Gesamtinvestition beträgt rund 50 Millionen
    Euro und wird über eine Projektfinanzierung seitens der BPER Banca finanziert .
    Cogeme Energia hält einen Anteil von 20 % an der operativen Holding und ist für
    den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie für den Kauf der
    erzeugten Energie im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags (PPA)
    verantwortlich. enso GmbH ist als Asset Manager der Projektgesellschaft für die
    ordnungsgemäße Umsetzung und den Betrieb während der gesamten Laufzeit
    zuständig.

    Die Protagonisten

    enso GmbH ( https://www.enso.at ): Ein Asset Manager im Bereich Erneuerbare
    Energien und Dekarbonisierungslösungen. Als weltweit agierendes Unternehmen
    liegt der Fokus auf hybriden Lösungen, die nachhaltige, effiziente und
    wirtschaftliche Konzepte bieten und gleichzeitig die Investitionsbereitschaft
    des privaten Sektors in die grüne Transformation unterstützen. Der regionale
    Schwerpunkt liegt auf Greater Europe, seit zwei Jahren ist enso jedoch auch in
    Afrika aktiv. In Kooperation mit der Afrikanischen Union wird dort die grüne
    Transformation (unter anderem) gezielt forciert. enso fungiert als Asset Manager
    der Cogeme Green, der Kooperation zwischen Cogeme und eeef.

    EEEF FUND ( https://www.eeef.lu/home.html%20 ): Ein nicht-spekulativer
    europäischer öffentlich-privater Fonds, der in grüne Projekte investiert, um
    einen nachhaltigen Energiemarkt anzukurbeln und das Klima zu schützen. Er
    arbeitet mit einem kollaborativen Ansatz, kombiniert öffentliches und privates
    Kapital und leistet einen konkreten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. Er
    ist der 80% Anteilseigner in Cogeme Green und Finanzpartner.

    MEDIENINFO

    MMag. Mariella Nadeje - Kommunikationsmanager, enso Gruppe

    E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at / Telefon: +43 (316) 283892-10

    Pressekontakt:

    enso GmbH
    MMag. Mariella Nadeje
    Telefon: +43 316 283892-10
    E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175896/6132972
    OTS: enso GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sonnenkraft für die Zukunft enso Asset Management startet Photovoltaik-Offensive in der Lombardei Cogeme Green - Ein neuer Akteur für die Energiewende Mit der Grundsteinlegung in Sospiro in der Provinz Cremona wurde der erste Photovoltaik-Anlagenkomplex eines umfassenden Portfolios eröffnet. Dieses ehrgeizige und konkrete Projekt unter dem Asset …