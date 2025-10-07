Sonnenkraft für die Zukunft
enso Asset Management startet Photovoltaik-Offensive in der Lombardei
Raaba-Grambach (ots) - Cogeme Green - Ein neuer Akteur für die Energiewende
Mit der Grundsteinlegung in Sospiro in der Provinz Cremona wurde der erste
Photovoltaik-Anlagenkomplex eines umfassenden Portfolios eröffnet. Dieses
ehrgeizige und konkrete Projekt unter dem Asset Management von enso GmbH
unterstützt die Energiewende in der Lombardei.
Raaba-Grambach (Steiermark), Sospiro (CR). Am 30. September 2025 fand auf der
Baustelle in Sospiro (CR) die feierliche Grundsteinlegung für den ersten Cluster
von Photovoltaikanlagen statt, die von Cogeme Energia Srl über Cogeme Green
(beides Unternehmen der Cogeme-Gruppe, ein Zusammenschluss von 57 lombardischen
Gemeinden) in einem Joint Venture mit dem Europäischen Fonds für
Energieeffizienz (EEEF) errichtet werden. Das Projekt umfasst den Bau von
Photovoltaikanlagen im ersten Schritt mit einer Leistung von 55 MW, verteilt
über die Region Lombardei . Der erste Cluster, bestehend aus fünf Kraftwerken (
Sospiro, Fiesse, Castenedolo, Remedello und Fiesse 2 ), wird über eine
Gesamtleistung von ca. 17,5 MW verfügen und jährlich ca. 90 GWh Strom aus
erneuerbaren Energien erzeugen. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur
Dekarbonisierung des Gebiets geleistet.
Mit der Grundsteinlegung in Sospiro in der Provinz Cremona wurde der erste
Photovoltaik-Anlagenkomplex eines umfassenden Portfolios eröffnet. Dieses
ehrgeizige und konkrete Projekt unter dem Asset Management von enso GmbH
unterstützt die Energiewende in der Lombardei.
Raaba-Grambach (Steiermark), Sospiro (CR). Am 30. September 2025 fand auf der
Baustelle in Sospiro (CR) die feierliche Grundsteinlegung für den ersten Cluster
von Photovoltaikanlagen statt, die von Cogeme Energia Srl über Cogeme Green
(beides Unternehmen der Cogeme-Gruppe, ein Zusammenschluss von 57 lombardischen
Gemeinden) in einem Joint Venture mit dem Europäischen Fonds für
Energieeffizienz (EEEF) errichtet werden. Das Projekt umfasst den Bau von
Photovoltaikanlagen im ersten Schritt mit einer Leistung von 55 MW, verteilt
über die Region Lombardei . Der erste Cluster, bestehend aus fünf Kraftwerken (
Sospiro, Fiesse, Castenedolo, Remedello und Fiesse 2 ), wird über eine
Gesamtleistung von ca. 17,5 MW verfügen und jährlich ca. 90 GWh Strom aus
erneuerbaren Energien erzeugen. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur
Dekarbonisierung des Gebiets geleistet.
Einer von den zuständigen Behörden zertifizierten Bewertung zufolge werden durch
die erwartete Produktion der fünf Anlagen über ihre Lebensdauer (30 Jahre) mehr
als 173.000 Tonnen CO? eingespart. Dies entspricht der Absorption durch fast
192.500 Bäume . Allein die Anlage Sospiro mit ihren 2,8 MWp wird den Ausstoß von
rund 31.500 Tonnen CO? vermeiden .
Der erste Cluster mit einer Jahresproduktion von rund 29 GWh/Jahr wird ab dem
zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Die Projekte des zweiten Cluster, der
sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase befindet, werden ab Ende 2026 den
Betrieb aufnehmen.
Die Kooperation eines italienischen lokalen Players mit dem unter anderen durch
die Europäische Kommission finanzierten Energieeffizienzfonds (eeef
https://www.eeef.lu/home.html ) ist ein Projekt von europäischer Tragweite.
"Besonders freut es uns, dass unter der Leitung von enso GmbH als Asset Manager
diese bedeutende Zusammenarbeit initiiert werden konnte und durch enso auch
aktiv gemanagt wird. Der eeef ist dabei mit 80 % am Kapital beteiligt, während
Cogeme Energia mit einem Anteil von 20 % auch die operative Verantwortung trägt.
Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung von rund 55 MW PV-Kapazität. Nach einem
erfolgreichen Start des ersten Clusters arbeiten wir jedoch bereits an der
Erweiterung dieser erfolgreichen Kooperation." Wolfgang Kröpfl, CEO der enso
Gruppe
Das Cogeme Green-Modell
Das im Juli 2024 gegründete Joint Venture Cogeme Green Srl ist das operative
Vehikel des Projekts. Die initiale Gesamtinvestition beträgt rund 50 Millionen
Euro und wird über eine Projektfinanzierung seitens der BPER Banca finanziert .
Cogeme Energia hält einen Anteil von 20 % an der operativen Holding und ist für
den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie für den Kauf der
erzeugten Energie im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags (PPA)
verantwortlich. enso GmbH ist als Asset Manager der Projektgesellschaft für die
ordnungsgemäße Umsetzung und den Betrieb während der gesamten Laufzeit
zuständig.
Die Protagonisten
enso GmbH ( https://www.enso.at ): Ein Asset Manager im Bereich Erneuerbare
Energien und Dekarbonisierungslösungen. Als weltweit agierendes Unternehmen
liegt der Fokus auf hybriden Lösungen, die nachhaltige, effiziente und
wirtschaftliche Konzepte bieten und gleichzeitig die Investitionsbereitschaft
des privaten Sektors in die grüne Transformation unterstützen. Der regionale
Schwerpunkt liegt auf Greater Europe, seit zwei Jahren ist enso jedoch auch in
Afrika aktiv. In Kooperation mit der Afrikanischen Union wird dort die grüne
Transformation (unter anderem) gezielt forciert. enso fungiert als Asset Manager
der Cogeme Green, der Kooperation zwischen Cogeme und eeef.
EEEF FUND ( https://www.eeef.lu/home.html%20 ): Ein nicht-spekulativer
europäischer öffentlich-privater Fonds, der in grüne Projekte investiert, um
einen nachhaltigen Energiemarkt anzukurbeln und das Klima zu schützen. Er
arbeitet mit einem kollaborativen Ansatz, kombiniert öffentliches und privates
Kapital und leistet einen konkreten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. Er
ist der 80% Anteilseigner in Cogeme Green und Finanzpartner.
MEDIENINFO
MMag. Mariella Nadeje - Kommunikationsmanager, enso Gruppe
E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at / Telefon: +43 (316) 283892-10
Pressekontakt:
enso GmbH
MMag. Mariella Nadeje
Telefon: +43 316 283892-10
E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175896/6132972
OTS: enso GmbH
die erwartete Produktion der fünf Anlagen über ihre Lebensdauer (30 Jahre) mehr
als 173.000 Tonnen CO? eingespart. Dies entspricht der Absorption durch fast
192.500 Bäume . Allein die Anlage Sospiro mit ihren 2,8 MWp wird den Ausstoß von
rund 31.500 Tonnen CO? vermeiden .
Der erste Cluster mit einer Jahresproduktion von rund 29 GWh/Jahr wird ab dem
zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Die Projekte des zweiten Cluster, der
sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase befindet, werden ab Ende 2026 den
Betrieb aufnehmen.
Die Kooperation eines italienischen lokalen Players mit dem unter anderen durch
die Europäische Kommission finanzierten Energieeffizienzfonds (eeef
https://www.eeef.lu/home.html ) ist ein Projekt von europäischer Tragweite.
"Besonders freut es uns, dass unter der Leitung von enso GmbH als Asset Manager
diese bedeutende Zusammenarbeit initiiert werden konnte und durch enso auch
aktiv gemanagt wird. Der eeef ist dabei mit 80 % am Kapital beteiligt, während
Cogeme Energia mit einem Anteil von 20 % auch die operative Verantwortung trägt.
Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung von rund 55 MW PV-Kapazität. Nach einem
erfolgreichen Start des ersten Clusters arbeiten wir jedoch bereits an der
Erweiterung dieser erfolgreichen Kooperation." Wolfgang Kröpfl, CEO der enso
Gruppe
Das Cogeme Green-Modell
Das im Juli 2024 gegründete Joint Venture Cogeme Green Srl ist das operative
Vehikel des Projekts. Die initiale Gesamtinvestition beträgt rund 50 Millionen
Euro und wird über eine Projektfinanzierung seitens der BPER Banca finanziert .
Cogeme Energia hält einen Anteil von 20 % an der operativen Holding und ist für
den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen sowie für den Kauf der
erzeugten Energie im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags (PPA)
verantwortlich. enso GmbH ist als Asset Manager der Projektgesellschaft für die
ordnungsgemäße Umsetzung und den Betrieb während der gesamten Laufzeit
zuständig.
Die Protagonisten
enso GmbH ( https://www.enso.at ): Ein Asset Manager im Bereich Erneuerbare
Energien und Dekarbonisierungslösungen. Als weltweit agierendes Unternehmen
liegt der Fokus auf hybriden Lösungen, die nachhaltige, effiziente und
wirtschaftliche Konzepte bieten und gleichzeitig die Investitionsbereitschaft
des privaten Sektors in die grüne Transformation unterstützen. Der regionale
Schwerpunkt liegt auf Greater Europe, seit zwei Jahren ist enso jedoch auch in
Afrika aktiv. In Kooperation mit der Afrikanischen Union wird dort die grüne
Transformation (unter anderem) gezielt forciert. enso fungiert als Asset Manager
der Cogeme Green, der Kooperation zwischen Cogeme und eeef.
EEEF FUND ( https://www.eeef.lu/home.html%20 ): Ein nicht-spekulativer
europäischer öffentlich-privater Fonds, der in grüne Projekte investiert, um
einen nachhaltigen Energiemarkt anzukurbeln und das Klima zu schützen. Er
arbeitet mit einem kollaborativen Ansatz, kombiniert öffentliches und privates
Kapital und leistet einen konkreten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. Er
ist der 80% Anteilseigner in Cogeme Green und Finanzpartner.
MEDIENINFO
MMag. Mariella Nadeje - Kommunikationsmanager, enso Gruppe
E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at / Telefon: +43 (316) 283892-10
Pressekontakt:
enso GmbH
MMag. Mariella Nadeje
Telefon: +43 316 283892-10
E-Mail: mailto:mariella.nadeje@enso.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175896/6132972
OTS: enso GmbH
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte