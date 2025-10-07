Aurubis AG: Revolutionäre Dividendenpolitik sorgt für Aufsehen!
Aurubis AG setzt neue Maßstäbe in ihrer Dividendenpolitik! Ab 2025/26 strebt das Unternehmen eine Ausschüttungsquote von bis zu 30% an. Die endgültige Dividende hängt von der Geschäftsentwicklung ab.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Aurubis AG hat am 07. Oktober 2025 eine Änderung der Dividendenpolitik beschlossen.
- Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 wird eine Ausschüttungsquote von bis zu 30% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt.
- Für das Geschäftsjahr 2023/24 beträgt die Ausschüttungsquote 20% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern.
- Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 wird eine Ausschüttungsquote von 25% angestrebt, aufgrund erhöhter Investitionen in strategische Projekte.
- Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich vor, den konkreten Dividendenvorschlag abhängig von der Geschäftsentwicklung und Marktsituation festzulegen.
- Die endgültige Entscheidung über die Dividende liegt bei der Hauptversammlung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 04.12.2025.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 120,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,12 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 121,10EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.876,67PKT (-0,50 %).
+7,95 %
+4,24 %
+13,38 %
+26,76 %
+69,37 %
+96,66 %
+83,11 %
+94,75 %
+1.044,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte