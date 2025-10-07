US-Investor: Fühlt sich alles verdammt so wie 1999 an

Der Markt fühlt sich "genau wie 1999" an, sagt Jones gegenüber CNBC.

"Ich weiß nicht, ob sich alles genau wiederholen wird, aber ich denke, alle Zutaten sind vorhanden. Aus Trading-Sicht muss man sich jedenfalls so positionieren, als wäre es der Oktober ’99. Ich sehe keinen Grund, es anders zu machen. Und denken Sie daran: Der Nasdaq hat sich zwischen der ersten Oktoberwoche 1999 und März 2000 verdoppelt. Wenn es wie eine Ente aussieht und wie eine Ente quakt, dann ist es wahrscheinlich keine Huhn, oder?"

Der Gründer der Tudor Investment Corporation weist darauf hin, dass in Hausse-Phasen die größten Kurssteigerungen typischerweise in den 12 Monaten vor dem Höchststand stattfinden. Die zwölf Monate vor dem All-Time-High sind also die profitabelsten. Aber wann ist das? Nicht einzuschätzen und trotzdem rät er, am Ball zu bleiben.