Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.986,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,63 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 48,10USD und damit -0,89 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,56USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.369,00 USD +3,48 % Platin 1.639,00 USD +0,58 % Kupfer London Rolling 10.756,06 USD +1,21 % Aluminium 2.746,44 PKT +1,38 % Erdgas 3,454 USD +1,83 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,48 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.10.25, 17:29 Uhr.