Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.986,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,63 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 48,10USD und damit -0,89 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,56USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.369,00USD
|+3,48 %
|Platin
|1.639,00USD
|+0,58 %
|Kupfer London Rolling
|10.756,06USD
|+1,21 %
|Aluminium
|2.746,44PKT
|+1,38 %
|Erdgas
|3,454USD
|+1,83 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,48 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.10.25, 17:29 Uhr.