Aurubis erhöht Ausschüttungsquote

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,39 % und einem Kurs von 121,1 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will künftig einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttungsquote soll ab dem Geschäftsjahr 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent gezahlt, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./nas/he

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +28,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -51,52 %/+36,36 % bedeutet.



