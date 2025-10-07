    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Aurubis erhöht Ausschüttungsquote

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis erhöht Dividende für Aktionäre ab 2025/26.
    • Ausschüttungsquote steigt auf bis zu 30 Prozent.
    • 2023/24: 20%, 2024/25: 25% geplant.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will künftig einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttungsquote soll ab dem Geschäftsjahr 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent gezahlt, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,39 % und einem Kurs von 121,1 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +28,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -51,52 %/+36,36 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
