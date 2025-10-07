    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 21. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis und Honeywell Kapitalmarkttage am 8. Oktober
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und USA
    • Zahlreiche Unternehmenszahlen und Konferenzen bis 21.10.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. Oktober 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag
    USA: Honeywell, Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    16.30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    12:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin

    13:30 DEU: Wirtschaftskonferenz 2025 des Wirtschaftsforums der SPD zu «Next Made in Germany: Den Wirtschaftsstandort von morgen gestalten» + 16.15 Paneldiskussion mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 17.00 Rede Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    14:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    DEU: Bundestag
    + 13.00 Regierungsbefragung mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) + 15.15 Aktuelle Stunde zur Lage im Nahen Osten
    + 16.30 Debatte und Abstimmung über die Abschaffung der sogenannten Turbo-Einbürgerung + 17.40 Erste Beratung Steueränderungsgesetz 2025 mit Überweisung an die Ausschüsse

    DEU: Eröffnung Internationale Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie «K 2025»

    DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

    EUR: EU-Kommission stellt KI-Strategie vor

    HINWEIS
    CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen
    07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag
    12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
    DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
    ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag
    USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
    13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
    DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
    USA: Blackrock, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

    EUR: S&P zu Italien
    EUR: Scope zu EU

    SONSTIGE TERMINE
    GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN:
    23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
    DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
    USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

    CHN: Handelsbilanz 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

    DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
    07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz
    07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen
    15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

    USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

    10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

    14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

    19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
    20:00 USA: Fed Beige Book

    USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

    10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP 8/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
    15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

    USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
    07:30 SWE: Volvo, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    SWE: EQT, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
    23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/25
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
    04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
    16:00 USA: Frühindikator 9/25

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Electric, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
    13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz
    18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Mattel, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
    11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 21. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. Oktober 2025 ^ - MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag USA: Honeywell, Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal …