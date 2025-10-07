Termine am 8. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Oktober.

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess



12:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin

13:30 DEU: Wirtschaftskonferenz 2025 des Wirtschaftsforums der SPD zu «Next Made in Germany: Den Wirtschaftsstandort von morgen gestalten» + 16.15 Paneldiskussion mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 17.00 Rede Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) + 15.15 Aktuelle Stunde zur Lage im Nahen Osten

+ 16.30 Debatte und Abstimmung über die Abschaffung der sogenannten Turbo-Einbürgerung + 17.40 Erste Beratung Steueränderungsgesetz 2025 mit Überweisung an die Ausschüsse

DEU: Eröffnung Internationale Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie «K 2025»

DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

EUR: EU-Kommission stellt KI-Strategie vor



HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

