Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 32,02 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 185,52 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0895. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -6,40 %/+9.260,37 % bedeutet.