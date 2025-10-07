    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

    • Jefferies stuft Shell auf "Buy" mit 3000 Pence.
    • Positive Kommentare deuten auf Aufwärtspotenzial hin.
    • Konsensschätzungen könnten durch Geschäftsentwicklung steigen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Shell

    +1,31 %
    +2,57 %
    +3,66 %
    +3,73 %
    +0,99 %
    +20,35 %
    +190,78 %
    +40,17 %
    +64,70 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 32,02 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 185,52 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0895. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -6,40 %/+9.260,37 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 3000 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
