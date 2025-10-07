ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
- Jefferies stuft Shell auf "Buy" mit 3000 Pence.
- Positive Kommentare deuten auf Aufwärtspotenzial hin.
- Konsensschätzungen könnten durch Geschäftsentwicklung steigen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 32,02 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 185,52 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0895. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -6,40 %/+9.260,37 % bedeutet.
Die quarterly update notes sind da:
für mich sind das gute Preise für b+h auf Lebenszeit ...Brauch da keine +20 Prozent in einer Woche das die dann wieder ne Woche später -20 Prozent hat 😅...
alles gut so 👍🏽, für mich zumindest 😊