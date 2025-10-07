Dax schließt nahezu unverändert - Symrise gefragt

Hallo Huta,





ich beobachte Symrise jetzt seit ca 4 Jahren sehr eng, war auch mehrmals in Holzminden etc, großartiges Unternehmen, echter hidden Champion, bin hier groß investiert. Dem „neuen“ CEO traue ich sehr viel zu, der Vorgänger Trieb das Wachstum gnadenlos (was richtig war) von ca 1.5 auf 5mrd Umsatz, jetzt eben Fokus auf Marge und vor allem Cash. Das erfassen die Analysten und die aktuelle Bewertung eben noch gar nicht. Sym macht aktuell 21.5% EBITDA Marge, Ziel 23% und Givaudan 26%. Sym handelt beim 12x EBITDA, Givaudan bei 19x, dabei wächst Sym deutlich schneller.





Der Grund für die -25% in 1 Monat ist im wesentlichen ein Sektor Thema Denke ich, schau dir auch Crods, Kerry oder Givaudan an. Die Leute haben Sorgen um das Wachstum, da große Kunden wie Nestle, Mars, Unilever etc alle Schwierigkeiten beim Volumen Wachstum haben - bei den US Playern (Pepsi, P&G etc) ist es noch viel schlimmer.





ich halte das Argument für überzogen. Wenn die Kunden ihre Produkte gesünder gestalten wollen (Stichwort MAHA) geht kein weg an Symrise vorbei.. die sind in Coke Zero etc drin.. wenn da also der Trend hingeht, vielen Dank.





aber: der Markt ist einfach hochgradig sensibel.





für mich eine schöne Chance um nachzulegen (auch wenn extrem frustrierend). Im März/April war die Aktie noch ein totaler Stabilitätsanker.





Aber aktuell: Bewertung niedrig, Management gut, Bilanz stark, Cashflow gut. Also abwarten.





viele Grüße,

fel











