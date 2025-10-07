Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Minus: SDAX und S&P 500 mit stärksten Verlusten
An den internationalen Börsen dominieren heute die roten Zahlen. Während der DAX und andere Indizes Verluste hinnehmen müssen, gibt es dennoch einige Lichtblicke bei den Topwerten.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.370,85 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,29%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,52% auf 30.810,78 Punkte. Noch deutlicher ist der Rückgang beim SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Minus von 0,74% auf 17.369,76 Punkte. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, verliert 0,47% und steht bei 3.730,50 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten Aktienindizes der USA, fällt um 0,33% auf 46.536,86 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Rückgang von 0,52% und steht bei 6.705,14 Punkten. Insgesamt zeigt sich heute ein einheitliches Bild der Verluste an den internationalen Börsen, wobei der SDAX mit einem Minus von 0,74% den größten Rückgang unter den betrachteten Indizes aufweist. Die Märkte reagieren damit möglicherweise auf globale wirtschaftliche Unsicherheiten oder spezifische Entwicklungen in den jeweiligen Sektoren.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Symrise mit einem Anstieg von 2.39%. SAP folgt mit einem Plus von 1.66%, während Fresenius Medical Care mit 1.25% ebenfalls im grünen Bereich liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Bayer verliert 1.71%, BMW fällt um 1.90% und Siemens Energy verzeichnet den stärksten Rückgang mit -1.92%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Aurubis mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.52% hervor. Bilfinger und Stroeer folgen mit Zuwächsen von 4.61% und 2.85% und zeigen damit eine starke Performance.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte hingegen sind von deutlichen Rückgängen geprägt. TRATON verliert 3.08%, RENK Group verzeichnet -3.34% und HelloFresh hat mit -4.12% die größten Verluste.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigen die Topwerte eine gemischte Entwicklung. Verve Group Registered (A) führt mit 4.35%, gefolgt von Schaeffler mit 2.92% und Salzgitter mit 1.89%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind jedoch stark negativ. SCHOTT Pharma verliert 2.34%, Heidelberger Druckmaschinen verzeichnet einen Rückgang von 7.48% und SILTRONIC AG hat mit -7.78% die schlechteste Performance.
TecDAX TopwerteIm TecDAX ist SAP mit 1.66% der führende Wert, gefolgt von Nordex mit 1.13% und ATOSS Software mit 1.08%, die alle moderate Zuwächse zeigen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. 1&1 verliert 2.01%, Elmos Semiconductor verzeichnet -2.25% und SILTRONIC AG hat mit -7.78% die größten Verluste.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind die Topwerte von IBM mit 3.11% angeführt, gefolgt von Procter & Gamble mit 1.55% und Travelers Companies mit 1.27%, die alle positive Entwicklungen zeigen.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Bewegungen, angeführt von Nike (B) mit -1.97%, Caterpillar mit -2.00% und Salesforce mit einem Rückgang von -3.00%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht AppLovin Registered (A) mit einem Anstieg von 7.20% hervor, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 3.55% und Kenvue mit 3.51%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind von signifikanten Verlusten geprägt. Western Digital verliert 4.47%, Expedia Group verzeichnet -4.62% und D.R. Horton hat mit -5.03% die größten Rückgänge.
