    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    Kaum verändert - Rekorde bei Einzelwerten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt stabil, schloss bei 24.385,78 Punkten.
    • Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt erreichbar.
    • Anleger gelassen, EZB hat nötige Instrumente.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Kaum verändert - Rekorde bei Einzelwerten
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax verharrt weiter auf hohem Niveau. Seit dem Sprung über 24.500 Punkte am Freitag, auf den rasch Gewinnmitnahmen folgten, hat sich der deutsche Leitindex nur wenig bewegt. Am Dienstag schloss er mit plus 0,03 Prozent auf 24.385,78 Zählern. Marktanalysten sprachen von einer Konsolidierung.

    Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten bleibt trotz der Turbulenzen im hoch verschuldeten Nachbarland Frankreich erreichbar. Die Anleger bleiben alles in allem gelassen, denn unter Experten herrscht die Meinung vor, dass Ansteckungseffekte auf andere Märkte kaum zu befürchten sind. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen, hieß es etwa bei Index Radar.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen beendete den Dienstag mit minus 0,14 Prozent auf 30.836,16 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,27 Prozent auf 5.613,62 Zähler nach. Ähnlich schwächelte außerhalb der Euroregion auch der SMI in Zürich. Fast unverändert ging der FTSE 100 in London aus dem Tag. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes zuletzt mit moderaten Verlusten.

    Im Dax richteten sich die Blicke vor allem auf Bayer , die beiden Autobauer BMW und Mercedes sowie Gea . Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns setzten ihre jüngste Korrektur fort und verloren weitere 2,0 Prozent.

    Ebenfalls um 2,0 Prozent ging es für BMW nach Absatzzahlen für das dritte Quartal abwärts, womit der Großteil der Kursgewinne vom Montag wieder Geschichte ist. Die Mercedes-Aktien, die sich am Vortag kaum bewegt hatten, erholten sich dagegen wieder weitgehend von ihrer Talfahrt, die sie im Tagesverlauf wegen der Absatzzahlen eingeschlagen hatten. Sie schlossen nur noch 0,4 Prozent schwächer. Nach fünf Rückgängen in Folge meldete BMW für das abgeschlossene Jahresviertel den ersten Anstieg seit anderthalb Jahren, während Mercedes einen neuerlichen Absatzrückgang bekanntgab.

    Gea zeigten sich mit minus 0,5 Prozent unbeeindruckt von Ankündigungen rund um Änderungen in der Organisations- und Führungsstruktur des Maschinenbauers. Die Änderungen kämen überraschend und seien die größten, die Gea seit 2019 bekannt gegeben habe, kommentierte JPMorgan-Analyst Akash Gupta. Von der Telefonkonferenz am Mittwoch erwartet er nun Aussagen über mögliche Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung.

    Rekordhöhen erreichten am Dienstag die Aktien von Aurubis , Hochtief und Bilfinger . Aurubis erwartet laut Kreisen einen weiterhin starken europäischen Kupfermarkt. Daher sei geplant, die Kupferprämie für die europäischen Kunden um 40 Prozent anzuheben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person.

    Zudem will der Kupferhersteller seine Ausschüttungsquote anheben, wie er am späten Nachmittag mitteilte. Die Aktie sprang um 9,2 Prozent hoch und stieg erstmals über 120 Euro. Bilfinger gewannen 5,0 Prozent und stehen nun kurz davor, die 100-Euro-Marke zu knacken, während Hochtief nach einem Sprung über 260 Euro schließlich um 0,7 Prozent nachgaben. Beide könnten von den umfangreichen Infrastrukturpläne der Bundesregierung profitieren./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 27,71 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,31 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,65 %/+25,92 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
