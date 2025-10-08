Deutsche Bank rät zum Kauf!
Liefert die Deutsche Bank das Sahenhäubchen für Northrop Grumman?
Ende Juli hatte ich Ihnen die Aktie von Northrop ans Herz gelegt. Seitdem hat der Kurs um mehr als 10 % zugelegt. In der wO Börsenlounge hatten wir zudem zwei Optionsscheine empfohlen. Gehen die jetzt durch die Decke?
- PayPal setzt auf Cashback und BNPL für Wachstum.
- Internationale Expansion mit 100 Mio. USD Investitionen.
- PayPal Ads Manager stärkt kleine Unternehmen im Marketing.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat.
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 74,61EUR auf Nasdaq (08. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.