BMW senkt Prognose
- BMW senkt Prognose für 2023 aufgrund schwacher China-Absätze.
- Erwartete Zollreduzierungen blieben bisher aus.
- Ebit-Marge 2025 nun bei 5-6% statt 5-7%.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So bleibe das China-Geschäft hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten. Daher dürfte die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte, die zentrale Profitabilitätskennzahl der Bayern, 2025 nun bei 5 bis 6 Prozent liegen, hieß es. Zuvor war BMW von 5 bis 7 Prozent ausgegangen.
Das Vorsteuerergebnis soll im laufenden Jahr nun leicht zurückgehen. Bislang hatte BMW einen Gewinn in etwa auf dem Niveau von 2024 in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs von BMW gab im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent nach.
Die Absatzentwicklung in China fiel im dritten Quartal schwächer aus als gedacht. Als Folge passte der Konzern auch seine Erwartungen für das vierte Quartal in dem wichtigen Markt an. Zudem muss BMW seine Händler in China finanziell unterstützen. Außerdem erwartet das Unternehmen, dass Zollrückerstattungen im hohen dreistelligen Millionenbereich von den amerikanischen und deutschen Zollbehörden nicht mehr im laufenden Jahr, sondern erst 2026 kommen werden. Letzteres wirkt sich vor allem negativ auf den freien Mittelzufluss aus, dessen Prognose BMW deutlich kürzte.
Nur zwei Stunden davor hatte BMW noch steigende Absätze im dritten Quartal gemeldet. Das Plus von knapp 9 Prozent hatte allerdings auch an einem extrem schwachen Vorjahresquartal gelegen, in dem die Münchner wegen Problemen mit Bremsen zahlreiche Autos nicht hatten ausliefern können. In China war der Absatz um 0,4 Prozent gesunken./ruc/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 85,56 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,13 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 47,94 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +1,83 %/+20,55 % bedeutet.
Sehe ich auch so. Hatte den ersten X3 und fahre zurzeit einen X1. Tolle Autos, beide sehr lange gefahren. Der Nächste könnte wirklich ein "Neue Klasse von BMW" sein. Der neue X3 Elektro ist ein super Auto. Urlaubsfahrten ohne Unterbrechungen sind dann möglich. 800 km theoretische Reichweite, also praktisch bis 600 km, reicht für die meisten Urlaubsfahrten ohne Unterbrechung.
„ Wien, Düsseldorf. Audi stärkt die eigenen Absatzzahlen offenbar immer mehr mit margenschwachen Verkäufen. 2024 gingen über 47 Prozent der verkauften Fahrzeuge an Autovermieter, die öffentliche Verwaltung oder als sogenannte „künstliche Zulassung“ zu den Händlern. Das zeigen exklusive Zahlen der Marktforschungsfirma Dataforce, die dem Handelsblatt vorliegen.
2017 hatte der Anteil dieser margenschwachen Vertriebskanäle noch unter 40 Prozent gelegen.
Auch BMW kommt hier auf hohe Werte. Bei den Münchenern summierte sich der Absatzanteil bei Autohäusern, Vermietern, Carsharingfirmen, Behörden sowie den eigenen Mitarbeitern in der Bundesrepublik zuletzt auf rund ein Drittel. Bei Mercedes war es lediglich ein Viertel.
Ein Vorstandsmitglied eines Konkurrenten von Audi bezeichnet diese Verkaufsstrategie gegenüber dem Handelsblatt als „Geldwechselgeschäfte“. Denn Autovermieter sind meist nur dann bereit, Tausende Fahrzeuge in ihre Flotten aufzunehmen, wenn sie dafür attraktive Konditionen erhalten. Für Autobauer ist das kaum ein lukratives Geschäft. Das Ziel des Vertriebs über den „orangen Kanal“, wie etwa Sixt in der Branche genannt wird, sind keine hohen Gewinne.“
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindu…