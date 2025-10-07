ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro
- JPMorgan stuft Gea auf "Underweight" mit 55 Euro.
- Änderungen in der Struktur seit 2019 überraschend.
- Analyst erwartet Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 63,25 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -12,63 %/+0,08 % bedeutet.
