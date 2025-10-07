    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    GEA Group

    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 55 Euro

    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
