JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 63,25 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -12,63 %/+0,08 % bedeutet.